Fortnite festeggia la festa degli innamorati con nuove skin a tema

Fortnite non ha certo bisogno di presentazioni, il battle royale targato Epic Games sta macinando record su record e facendo guadagnare una montagna di soldi all’azienda americana. Una delle peculiarità è la quantità abnorme di skin ed oggetti cosmetici di vari universi videoludici e non. Abbiamo visto come il titolo abbia riscosso successo grazie anche alle collaborazioni con società del calibro di Marvel oltre all’ultima a tema calcistico con squadre anche del nostro campionato. Insomma, Fortnite è davvero imponente, soprattutto al di fuori del mondo del gaming in generale.

Gli oggetti cosmetici sono il punto di forza del battle royale ed è per questo che Epic Games per celebrare la festa degli innamorati il prossimo 14 febbraio, proporrà un evento dedicato con skin e molto altro ancora. Un po’ come è successo lo scorso anno, Fortnite presenterà delle sfide con delle ricompense speciali tutte a tema San Valentino. L’azienda americana non ha ancora rilasciato un trailer ufficiale a riguardo, ma è molto plausibile che lo faccia entro i prossimi giorni.

Secondo i dataminer le due nuove skin sono Lovely e Cuddle King (potete vederle alla fine di questa news). Oltre alle skin, come abbiamo detto in precedenza, ci saranno diverse armi, emote e tanto altro ancora. Anche se sappiamo delle skin e di tutti gli altri oggetti, c’è da capire come verrà influenzata la mappa di gioco durante l’evento di San Valentino. Dovremo inevitabilmente aspettare notizie e/o trailer relativi rilasciati da Epic Games stessa sui propri canali ufficiali nei prossimi giorni.

https://twitter.com/iFireMonkey/status/1357013690617368577

