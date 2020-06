Fortnite: svelata la fine della Stagione 3

L’attesa Stagione 3 di Fortnite è iniziata solamente da qualche giorno, eppure sembra che sia già stata scovata la data in cui questa nuova fase del titolo di successo creato da Epic Games volgerà al termine. Non c’è niente da temere però, se state già imparando ad apprezzare tutte le modifiche apportate alla mappa e alle modalità di gioco, avrete ancora diversi mesi per godere al massimo di questa terza stagione.

Come è stato fatto notare già da qualche utente in rete, accedendo alla schermata del Pass Battaglia, nell’angolo dello schermo in basso a sinistra è possibile scorgere una data: il 27 agosto 2020. Stando a questi screenshot quello sarà il giorno in cui la Stagione 3 di Fortnite volgerà al termine. Insieme a diverse immagini pubblicate sul web anche Hypex, uno dei più noti ed affidabili leaker del gioco di Epic Games sembra star confermando la data sui propri account social.

Season 3 ends on August 27th! — HYPEX (@HYPEX) June 17, 2020

Sebbene sia già stata fornita una data molto specifica, non è detto che la scadenza venga rispettata. È già successo in passato che alcune stagioni venissero prolungate, basti guardare anche l’esempio più recente, con la seconda stagione allungata un paio di volte a causa delle proteste in atto negli Stati Uniti d’America. Ciò che sembra essere certo, è che per scoprire dove andrà a parare Fortnite con la Stagione 4 lo verremo a scoprire verso fine estate.

Ora come ora c’è poco da speculare, ed è giusto che gli appassionati si godano al 100% tutte le novità introdotte con la terza stagione di Fortnite. A tal proposito, se volete ottenere la Skin di Aquaman potete seguire questa nostra semplice guida. Cosa ne pensate della data prestabilita per la fine della Stagione 3 di Fortnite? Vi aspettavate una durata maggiore o minore?