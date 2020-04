Fortnite: ecco come ottenere le medaglie Sopravvivenza, Combattimento e Avvoltoio oro

Con l’arrivo dell’aggiornamento 12.40 di Fortnite Stagione 2, sono arrivate le nuove Sfide della Settimana 9. Se state cercando di completarle, vi rimandiamo a questo link dove potete trovare svariate guide relative alle nuove missioni appena introdotte da Epic Games. Vi ricordiamo inoltre che completando queste, più quelle in arrivo con la Settimana 10, otterrete una speciale ricompensa: ci riferiamo all’esclusivo costume di Mida, il quale sarà disponibile in due varianti tra quello degli Spettri e quello delle Ombre.

Ma ora andiamo a parlare della missione “Ottieni medaglie sopravvivenza, Combattimento o Avvoltoio oro”, una delle 10 nuove Sfide disponibili della Settimana 9. La missione in questione non sarà molto difficile da completare, ma potrebbe richiedervi del tempo dato che è strettamente legata ad alcuni obiettivi che dovrete raggiungere durante le partite nella modalità Battaglia Reale. Poco più sotto, vi spieghiamo esattamente uno ad uno i traguardi da raggiungere per ottenere le medaglie sopravvivenza, combattimento e avvoltoio oro in Fortnite Stagione 2.

Per ricevere la medaglia sopravvivenza oro dovete concludere una partita di Fortnite (Battaglia Reale) tra i primi 10 giocatori classificati. Il consiglio che ci sentiamo di proporvi è quello di giocare adottando il vostro stile di gioco preferito: in base alle vostre caratteristiche scegliete se adottare uno stile di gioco aggressivo o più passivo. In ogni caso, vi basterà raggiungere le prime 10 posizioni per ottenere l’esclusiva medaglia legata alla sopravvivenza.

Per guadagnare la medaglia combattimento oro, invece, dovete effettuare almeno 8 eliminazioni in una partita. Ovviamente per raggiungere questo traguardo, vi consigliamo di giocare nella modalità Rissa a Squadre. Scegliendo quest’ultima potete contare sull’aiuto del vostro team, il quale vi faciliterà sicuramente la vita nell’ottenimento di questa speciale medaglia.

In conclusione, parliamo della medaglia avvoltoio oro. Per ottenere questo premio dovete trovare e aprire 12 forzieri, Lama o consegne dei rifornimenti. La maniera più veloce e semplice per ottenerla, è quella di raggiungere i luoghi con la maggior presenza di forzieri presenti sul campo di battaglia. Una volta che avete ottenuto le tre tipologie di medaglie, riceverete una notifica sul lato sinistro dello schermo che vi informerà dell’avvenuto completamento della missione.