Fortnite, Guida: dove volare con Choppa sotto a Ponti d’Acciaio Viola, Rosso e Blu

Le sfide di Fortnite sono fondamentali per ottenere punti extra per sbloccare alcuni componenti estetiche del famoso battle royale di Epic Games. Durante questa settimana – l’ottava per la precisione – c’è una sfida Skye apparentemente impegnativa che riguarda il passare sotto ai ponti d’acciaio viola, blu e rosso con elicottero Choppa.

In realtà non è così difficile e in questa guida vi indichiamo nel dettaglio le posizioni dei ponti e dei Choppa sfruttabili per completare con successo la sfida indicata. Vi suggeriamo di stare sempre attenti nelle posizioni dei Choppa, visto la mole di giocatori che stanno provando a completare la sfida e che sicuramente saranno sempre in allerta.

Partiamo dagli elicotteri che si trovano:

A sud dell’Agenzia

Dentro la Grotta

A Parco Pacifico

Sullo Yacht

A est di Scogliere Scoscese

In cima alla montagna innevata

A nord-ovest dello Squalo

Sulla piattaforma vicino a Pantano Palpitante

In caso di difficoltà nel trovarli vi consigliamo di vedere l’immagine completa presente in questo articolo. Una volta preso l’elicottero è necessario, come detto, passare sotto i ponti viola, blu e rosso che sono sempre nelle stesse identiche posizioni in ogni partita e che quindi non sono complicati da trovare:

Il ponte d’acciaio blu si trova a est di Parco Pacifico

si trova a est di Parco Pacifico Il ponte d’acciaio viola si trova a nord di Pantano Palpitante

si trova a nord di Pantano Palpitante Il ponte d’acciaio rosso si trova invece a sud di Parco Pacifico

Come abbiamo già avuto modo di raccontarvi non è così difficile passare sotto i ponti, quanto più essere lasciati in pace nel raggiungere il proprio obiettivo senza morire o senza essere necessariamente atterrati dagli altri giocatori. In caso di problematiche vi consigliamo di visionare il preciso video sopra per capire con esattezza la posizione di elicotteri e ponti, così da completare in maniera rapida la sfida di Skye e ottenere la vostra meritata remunerazione.