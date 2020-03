Fortnite Stagione 2: dove trovare tutti gli elicotteri | Guida

Con l’arrivo dell’ultimissimo aggiornamento v12.20 per Fortnite Capitolo 2, sono state introdotte alcune novità relative a nuovi eventi a tempo e sfide speciali. Ancor più importante però, è l’inserimento di alcuni mezzi volanti, ovvero gli elicotteri. Quest’ultimi potranno essere utilizzati sia in solo che in team e rappresentano un valido metodo per spostarsi rapidamente lungo la mappa di gioco.

In questa piccola guida, vi spiegheremo dove sono situati gli elicotteri Choppa appena introdotti da Epic Games. Per prima cosa, vi consigliamo di essere molto prudenti mentre vi avvicinerete ai luoghi di spawn. Essendo una novità, gli elicotteri sono molto ricercati da tutti i giocatori, e di conseguenza basta veramente poco per ritrovarvi in mezzo ad un molteplice scontro a fuoco dall’esito incerto.

La mappa qui sopra mostra tutti i luoghi esatti di spawn degli elicotteri. Da come potete vedere alcuni saranno situati in luoghi ben noti e altri invece in zone di secondaria importanza. Di seguito, cercheremo di essere più chiari possibili sulle esatte posizioni:

Lo Squalo : l’elicottero è situato precisamente nella zona Nord-Ovest.

: l’elicottero è situato precisamente nella zona Nord-Ovest. Lo Yacht : il mezzo è situato esattamente sul lato Ovest di questa località.

: il mezzo è situato esattamente sul lato Ovest di questa località. Parco Pacifico : l’eliporto è situato sotto il campo da calcio, esattamente lì sotto potrete trovare un Choppa.

: l’eliporto è situato sotto il campo da calcio, esattamente lì sotto potrete trovare un Choppa. L’Agenzia : precisamente al lato Sud troverete l’eliporto.

: precisamente al lato Sud troverete l’eliporto. La Grotta : l’elicottero è situato nel bel mezzo della grotta, non potete sbagliarvi.

: l’elicottero è situato nel bel mezzo della grotta, non potete sbagliarvi. Il Pozzo : troverai il veicolo verso il lato Est della piattaforma recentemente saltata in aria.

: troverai il veicolo verso il lato Est della piattaforma recentemente saltata in aria. Stazione Meteorologica : vicino al lato sinistro della stessa stazione, situata sul lato sinistro della montagna di neve più grande vicino a Misty Meadows.

: vicino al lato sinistro della stessa stazione, situata sul lato sinistro della montagna di neve più grande vicino a Misty Meadows. Esattamente fra Holly Hedges e Sabbie Sudate , troverete un’altra zona dove spawna un Choppa.

e , troverete un’altra zona dove spawna un Choppa. Ad Est di Fattoria Frenetica , vicino alla zona che ti teletrasporta in una casa sicura.

, vicino alla zona che ti teletrasporta in una casa sicura. Ad Est di Craggy Cliffs vicino ad una delle “Shadow safe location”

vicino ad una delle “Shadow safe location” A Nord di Misty Meadows, esattamente sulla più grande isola circondata dall’acqua.

Voi cosa ne pensate dei nuovi Choppa? Fatecelo sapere qui sotto, nella sezione dedicata ai commenti. Inoltre, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per le eventuali prossime notizie relative al mondo di Fortnite.