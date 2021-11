Fortnite: il crossover più atteso di sempre sta per arrivare!

Da quando Fortnite ha aperto le porte ai più disparati crossover, i fan del battle royale e i vari dataminer hanno premuto sull’arrivo di Naruto nel titolo Epic. Ad oggi si è sempre trattato di rumor che non si sono mai realizzati, ma stando alle ultime novità scovate da uno dei dataminer più affidabili sulla piazza sembra che Naruto sia ormai molto vicino ad entrare nella banda dei personaggi del titolo Epic Games.

Sembra che questa volta ci siamo davvero, con lo stesso dataminer conosciuto in rete con il nickname ‘Hypex’ che addirittura si sbilancia dandoci una data di uscita di Naruto all’interno di Fortnite. Questo ennesimo crossover dovrebbe arrivare il prossimo 16 novembre. Una data molto vicina, e che ci permetterà di scoprire se il tutto avverrà veramente o meno solamente tra pochissimi giorni.

Oltre alla skin di Naruto Uzumaki, questo crossover dovrebbe portare all’interno della modalità Creativa di Fortnite un nuovo HUB tutto a tema Villaggio della Foglia. Al momento questo dataminer non ha voluto scendere in ulteriori dettagli, ma già in passato Hypex si è contraddistinto per una serie di anticipazioni legate al titolo Epic Games poi confermate ufficialmente con il rilascio dei vari aggiornamenti.

Fortnite x Naruto will be added on the 16th along with a Hidden Leaf Village Creative Hub. The cosmetics & hub are *PLANNED* to release on that day @ 2 PM UTC / 9 AM ET (If the time changes please don't get mad at me lmao)

Won't go into more details, but prepare your wallets lol pic.twitter.com/3qybpW02or

— HYPEX (@HYPEX) November 10, 2021