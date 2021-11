Fortnite: rimandato l’ultimo update della Stagione 8

Questa settimana era atteso l’aggiornamento 18:40 di Fortnite, ma a quanto pare gli appassionati del noto battle royale dovranno aspettare ancora un po’ prima di scoprire le prossime novità in arrivo nel gioco. Il prossimo update è uno dei più attesi dato che, come sembra, andrà a portare a termine la stagione 8 aprendo un nuovo futuro a quello che ad oggi rimane uno dei battle royale più popolari sulla piazza.

Lo scorso aggiornamento ha portato Fortnite alla versione 18:30 ed è uscito ormai a fine ottobre. I giocatori del titolo Epic Games si aspettavano l’arrivo della nuova patch già questa settimana, ma stando ad una serie di post pubblicati in rete dai soliti affidabili dataminer il tutto è rimandato a settimana prossima.

Oltre a questo, il dataminer iFireMonkey ha dichiarato che l’aggiornamento 18:40 di Fortnite segnerà la conclusione dell’attuale Stagione 8. Questo significa che presumibilmente siamo vicini ad un evento di fine/inizio stagione, anche se di indizi a tal riguardo al momento ce ne sono molto pochi.

Also as a reminder, v18.40 is set to be the FINAL update for Chapter 2 – Season 8.

