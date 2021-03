Fortnite: il fumetto di Batman conferma una nuova Skin

Da quando la Stagione 6 di Fortnite ha avuto il suo inizio, il web si è riempito improvvisamente di tantissimi rumor sul futuro del titolo Epic Games. Tra queste voci di corridoio, abbiamo anche molte informazioni emerse grazie ai sempre molto attivi dataminer. Inoltre, gli indizi sulle prossime novità in arrivo all’interno del battle royale sembrano arrivare tramite le nuove uscite fumettistiche di Batman.

Già in passato Epic Games ha stretto diverse partnership con DC Comics, andando ad aggiungere diversi personaggi appartenenti alle storie viste nei fumetti DC. Quel che è sicuramente curioso, è come ora le cose si siano ribaltate, con i personaggi di Fortnite che stanno entrando all’interno dei fumetti DC Comics. Proprio all’interno di una delle nuove storie fumettistiche, inoltre, troviamo un grosso indizio sulla prossima Skin DC che verrà inserita all’interno del titolo Epic Games.

Parliamo dell’arrivo di Deathstroke all’interno di Fortnite, e a darci la “soffiata” è stato il noto leaker ShiinaBR, il quale è sempre molto vicino a tutto quel che accade all’interno dell’universo di gioco Epic. L’indizio dell’arrivo di Deathstroke all’interno del titolo di successo è apparso sulla copertina del quarto numero del fumetto Fortnite Batman Zero Point, andando a darci un suggerimento sull’apparizione del personaggio DC, che non era ancora mai stato inserito nel titolo Epic Games.

Deathstroke is 100% becoming a skin in Season 6, as I leaked some time ago!

On the cover of the 4th Batman/Fortnite, you can already see that the character will be a part of the comic! pic.twitter.com/SaVcU8bddk

— ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) March 21, 2021