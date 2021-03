Fortnite: la tempesta lo rende ingiocabile, giocatori si lamentano

La stagione 6 di Fortnite cominciata da poco presenta già molti nuovi contenuti. Tra questi figurano un nuovo bioma apparso all’interno della mappa, un sistema di crafting da imparare a padroneggiare e tutta una serie di ulteriori aggiunte. Mentre molti appassionati stanno già pensando alla stagione 7, c’è ancora un grosso problema che sta infestando le partite di molti giocatori all’interno del tanto giocato titolo di successo.

Il problema ancora rimasto irrisolto riguarda la visibilità che hanno alcuni giocatori all’interno della Tempesta che, di fatto, continua a rendere il battle royale ingiocabile. Questa problematica è stata segnalata per la prima volta durante la Stagione 5, ma ancora oggi Epic Games non ha risolto la brutta situazione che si viene a creare. Senza attivare la performance mode, infatti, i giocatori non vedranno altro che una fitta nebbia oscurare quasi totalmente la propria visuale di gioco.

A segnalare nuovamente il problema è stato l’utente di Reddit “EzBugatti99”, il quale ha creato un post in cui si lamenta dell’accaduto mettendo in contrapposizione la visuale di gioco con la performance mode attivata ad una visuale dove la modalità viene disattivata. Il risultato è catastrofico, con gli effetti della tempesta che non fanno altro che oscurare la vista ai giocatori, impedendogli di vedere nemmeno a un palmo dal naso del proprio avatar virtuale.

La situazione tempesta all’interno di Fortnite risulta essere completamente sbilanciata, e sono in molti i giocatori che in queste ultime ore stanno facendo sentire la propria voce per questa questione. Fortunatamente un dipendente Epic è intervenuto commentando il post di questo giocatore, facendo sapere alla community che il tutto verrà riportato al team di sviluppo. Speriamo che la risoluzione a questa problematica possa essere risolta al più presto, nel caso vi terremo aggiornati.