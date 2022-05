Il tempo scorre lento e inesorabile anche all’interno dell’isola di Fortnite, dove giorno dopo giorno milioni di giocatori da tutto il mondo si sfidano e interagiscono tra di loro. Nel titolo Epic Games il fattore temporale è diventato man mano sinonimo di cambiamento, e questo accade ormai da diversi anni grazie alle diverse stagioni. A pochi giorni dal nuovo evento di fine stagione, Epic ha voluto aggiornarci con una serie di dettagli che mancavano ancora all’appello.

Il nuovo evento di gioco si chiamerà Collisione, e vedrà l’implementazione in Fortnite il prossimo 4 giugno. Come ci racconta Epic Games, in questo nuovo evento i giocatori dovranno schierare tutte le forze a loro disposizione radunando un gruppo di quattro persone e prepararsi alla partenza. La playlist “COLLISIONE” sarà disponibile in Fortnite 30 minuti prima dell’ora di inizio, per consentire ai giocatori di prepararsi con largo anticipo all’evento.

Collisione si svolgerà il 4 giugno alle 22:00, orario italiano, e sarà un evento di gioco unico e irripetibile. I creatori di contenuti o i giocatori che desiderano rivivere tutte le prodezze inarrivabili e le esperienze di tale nuova playlist dovranno attrezzarsi per registrare e archiviare l’evento, perché i replay non saranno disponibili. Insomma, sembra che ancora una volta Epic voglia proporci un finale di stagione col botto.

Infine Epic Games ci tiene a sottolineare come tutti coloro che effettueranno l’accesso il 4 giugno a partire dalle 14:00 ora italiana riceveranno in regalo una schermata di caricamento e un brano per lobby esclusivi. Inoltre, nei giorni che precedono l’evento Collisione è consigliabile fare un salto al Negozio oggetti per trovare i costumi Squadra armi Mecha, e scoprire le novità di giugno per la Crew di Fortnite.