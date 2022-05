Nella giovane storia di Fortnite, il franchise creato da Epic Games ha già più volte attirato le grandi attenzioni su di sé. Ad oggi sono ancora tantissimi gli appassionati che frequentano giornalmente gli spazi virtuali messi a disposizione da questa esperienza, e grazie agli aggiornamenti stagionali c’è sempre qualcosa di nuovo da giocare e da scoprire all’interno della mappa del popolare battle royale.

Quando Fortnite fu lanciato nel 2017 nessuno si aspettava che il titolo Epic potesse andare incontro a un successo tale. C’è anche da dire che il progetto originale era ben diverso dall’esperienza che è oggi. Oltre a una serie di eventi molto seguiti dalla propria community, il titolo è riuscito ad accrescere la propria popolarità anche, e soprattutto, grazie alle varie collaborazioni avvenute con vari brand della cultura pop.

Dai supereroi Marvel fino ai personaggi più iconici dell’universo di Star Wars, sono stati molteplici i cross-over avvenuti in Fortnite. Anche il mondo videoludico ha presto trovato spazio all’interno del battle royale con personaggi prelevati da franchise importanti come quelli di Resident Evil, Street Fighter, God of War, Halo e moltissimi altri. Ora, il prossimo grande brand videoludico in arrivo su Fortnite è quello di Pac Man.

Fortnite x Pac-Man collab is set to happen on June 2nd according to @oo0Sheena0oo & @Lucas7yoshi pic.twitter.com/M0K2MgFF1N — HYPEX (@HYPEX) May 23, 2022

L’icona che ha fatto la storia del videogioco arriverà all’interno del mondo di Fortnite a partire dal prossimo 2 giugno. Questo è quanto è emerso in queste ore grazie ai vari dataminer del titolo Epic, i quali raramente sbagliano.