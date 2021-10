Fortnite Impostori è ispirato ad Among Us? La risposta di Epic Games

Qualche mese fa Epic Games ha introdotto in Fortnite la nuova modalità Impostori. Nemmeno il tempo di ragionare su questa novità che gli appassionati si sono subito accorti delle forti ispirazioni al popolarissimo Among Us.

Ai tempi dell’annuncio Epic Games aveva sempre scansato l’argomento ispirazione alla nuova modalità di Fortnite, ma di recente è stata la stessa compagnia statunitense a vuotare il sacco confermando ciò che gli appassionai avevano captato fin dal day one.

All’interno di un recente post pubblicato sul blog ufficiale del battle royale, Epic Games ha ammesso le proprie ispirazioni dichiarando come il nuovo aggiornamento di Fortnite apporta delle novità anche in Impostori, “la modalità ispirata ad Among Us di Innersloth”.

Mentre ci avviciniamo ad Halloween Fortnite si sta trasformando piano piano, con sempre più contenuti a tema horror in arrivo da qui a fine mese.