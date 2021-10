Fortnite si veste per Halloween: in arrivo skin mostruose

È quasi arrivata l’ora dei festeggiamenti di Halloween, previsti come sempre per fine ottobre, ma Fortnite si sta già preparando a celebrazioni a dir poco mostruose: mappe a tema e famosi mostri tratti dai film Universal come skin.

L’Halloween di Fortnite comincia a partire da oggi 5 ottobre 2021 con Fortnitemares: mappe, skin minigiochi ed esperienze varie a tema, con anche contenuti creati dalla community. In particolare lo store digitale si riempirà di costumi tematici tra cui diversi vestiari a tema zucca. Alcune skin inoltre sono state create in collaborazione con Universal Pictures, celebre azienda dedita al cinema. Sono di Universal famosi film di mostri come Frankenstein o la Mummia, entrambi disponibili come skin di gioco nel corso di questo mese.

Epic Games ha deciso di celebrare questo Halloween anche con i Tarocchi di Fortnitemares, piccoli poster che di giorno in giorno riveleranno quale nuovo oggetto o outfit entreranno a far parte dello store di Fortnite. Il videogioco nel frattempo è arrivato al Capitolo 2 della sua ottava stagione, con una guerra in atto contro una minaccia dalla forma cubica. La nuova stagione ha già portato diverse altre skin nel gioco come quella di Venom del film Venom: Let There Be Carnage.

Open your textbook to chapter seven and learn how to break it down with these moves by Dairold Potts. pic.twitter.com/mgdgwStV10 — Fortnite (@FortniteGame) October 2, 2021

L’ultimo aggiornamento di Fortnite aveva aggiunto novità come la Curabbomba al Chili, un tipo di cura che potenzia anche la velocità, e diverse introduzioni sia per la Modalità Creativa che per la Modalità Salva il Mondo. Dagli ultimi datamine invece sono emerse nuove collaborazioni da annunciare che sembrano davvero fuori ogni schema: parliamo di segnalini del Monopoly come oggetti, ma anche le skin di due attori famosi di Hollywood. Nel frattempo le beghe legali tra Epic Games e Apple per la presenza o meno di Fortnite nell’App Store sono ferme a una decina di giorni fa, con il gioco finito nella lista nera di Apple.