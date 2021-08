Fortnite Impostori: la nuova modalità in salsa Among Us è qui!

Era nel mirino dei rumor da qualche settimana e ora finalmente Epic Games ha deciso di alzare il sipario su Fortnite Impostori, quella che sarà una nuova modalità di gioco inserita nel popolare gioco. Le voci di corridoio dicevano la verità, con Impostori che prende spunto da un altro titolo che ha sbancato nei mesi precedenti; Among Us. Scopriamo insieme cosa offrirà questa nuova e fresca modalità all’interno dell’universo del titolo Epic.

Fortnite Impostori è una modalità che permette di giocare fino a dieci giocatori: otto Agenti che avranno il compito di proteggere il Ponte e due Impostori per espugnarlo. Ad alimentare il Ponte ci sono delle strutture, e gli Agenti dell’Ordine Immaginario lavorano affinché resista. Ci saranno incarichi da completare come: calibrare forzieri e lama, riparare Bus della battaglia e consegnare rapporti sulla Tempesta. Oltre a completare tutti gli incarichi dovrete comunicare e votare per rivelare tutti gli Impostori e conquistare la vittoria.

L’obiettivo degli Impostori, invece, è quello di eliminare abbastanza Agenti per prendere il controllo del Ponte prima d’essere scoperti. Per seminare il caos gli Agenti avranno strumenti a volontà che permetteranno di disattivare gli incarichi e bloccare temporaneamente l’avanzamento di tutti gli incarichi recuperando tempo prezioso, teletrasportare giocatori per coprire le tracce e un Gruppo Bananita che permette, per un breve tempo, a tutti gli Agenti e Impostori di prendere l’aspetto di Bananita, aiutando a mimetizzarsi nel gruppo.

La nuova modalità Fortnite Impostori è già disponibile e giocabile gratuitamente da questo momento, con Epic Games che, per celebrare questa novità, ha rilasciato un trailer di presentazione in cui la modalità si mostra con una sorta di piccolo cortometraggio animato, in perfetto stile Fortnite.