Fortnite: arriva Wonder Woman, ecco le novità

L’arrivo di nuovi personaggi in Fortnite ormai è un qualcosa che accade a ritmi concitati, e nel corso degli anni abbiamo già potuto assistere al debutto di tantissime icone non solo videoludiche, ma anche cinematografiche, fumettistiche e della cultura pop più in generale. Tra questi, i super eroi sono sempre i più frequenti, sia da parte Marvel che DC Comics, e la nuova eroina arriva proprio da quest’ultimo universo fumettistico; parliamo dell’amazzone Wonder Woman.

Come viene ufficializzato direttamente da Epic Games, i giocatori potranno acquistare Wonder Woman (nella variante Corazzata) nel negozio oggetti a partire dal 20 agosto 2021 alle 2:00, ora italiana. Oltre alla skin di questa eroina DC Comics sarà presente anche un set che include: il Deltaplano Ali d’aquila dorate, Ascia da battaglia di Atena, schermata di caricamento Trinità della DC e il dorso decorativo mantello di Diana disponibile in due varianti.

Le novità però non finiscono affatto qui, dato che potrete gareggiare nella Coppa Wonder Woman del 18 agosto 2021 per poter vincere il costume Wonder Woman e il dorso decorativo mantello di Diana prima che sia disponibile nel negozio oggetti. Insieme ad un vostro compagno avrete tre ore per completare fino a 10 partite e ottenere più punti possibile. Le migliori squadre di ciascuna regione riceveranno il costume Wonder Woman e il dorso decorativo mantello di Diana. Tutte le squadre che otterranno otto o più punti riceveranno inoltre la schermata di caricamento Amazzoni onorarie.

Questa stagione attuale di Fortnite gira parecchio attorno ai supereroi della DC Comics e in precedenza abbiamo potuto assistere anche a tutta una serie di contenuti con protagonista Superman, per non parlare del nuovo evento musicale con protagonista Ariana Grande.