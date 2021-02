Fortnite: in arrivo una nuova skin DC Comics, come ottenerla

Il crossover tra Fortnite e Marvel è ormai terminato da diversi mesi, ma nonostante questo i supereroi nati sulle pagine a fumetti continuano a ripresentarsi sull’isola del battle royale di Epic Games. Capitan America, Iron Man, Groot e i più recenti Capitan Marvel o Green Arrow dell’universo DC Comics stanno per avere presto compagnia, con un supereroe amatissimo che farà il suo ritorno nel titolo di successo.

La skin in questione riguarda Flash, l’eroe dalla velocità supersonica nato sulle pagine fumettisiche dalle penne di Gardner Fox e dal disegnatore Harry Lampert. La presenza di Flash in Fortnite non è affatto una novità, con il supereroe che si è presentato nel titolo diversi mesi fa. Ora, però, sarà possibile ottenere una nuova Skin che va a rivisitare il costume di Flash, e per averla servirà mettersi alla prova.

Per sbloccare la nuova Skin dedicata all’eroe DC Comics, vi basterà partecipare al prossimo torneo Flash Cup. Si tratterà di un torneo in Duo che partirà dal prossimo 10 febbraio. Se volete ricevere questa nuova Skin in anteprima, vi basterà arrivare nelle Top delle Duo in ogni regione. Dopo il torneo Flash Cup, questa nuova skin supersonica sarà aggiunta all’interno dell’Item Shop delò battle royale targato Epic.

We will be getting a Flash Cup! pic.twitter.com/q1WSI4EXGx — HYPEX (@HYPEX) February 8, 2021

Con l’avvento della Stagione 5 è diventato molto difficile predire quali nuovi personaggi faranno il debutto in Fortnite, ma i sempre attivissimi dataminer stanno riuscendo, come al loro solito, a scovare in anticipo diverse novità in arrivo nel prossimo futuro del battle royale, e non solo. Cosa ne pensate di questa nuova Skin dedicata a Flash? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.