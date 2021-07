Fortnite invade il Carrefour: ecco il codice per giocare nella mappa

Sono diversi anni che Fortnite ha subito un evoluzione che nessuno si sarebbe mai aspettato. Quel titolo incerto lanciato come un tower defense in acceso anticipato oggi è uno dei colossi più imponenti tra tutti i media d’intrattenimento, con milioni di giocatori che passano svariate ore all’interno del mondo virtuale. Nei mesi abbiamo visto una serie infinita di particolari crossover apparire nel gioco, ma quello di cui vi stiamo per parlare batte tutti per originalità e idee.

Il nuovo crossover aggiunge nello sconfinato mondo di Fortnite un Carrefour. Ebbene si, avete letto perfettamente, la nota catena di supermercati francese ha deciso di aprire bottega anche nel gioco targato Epic Games. The Healthy Map è una nuova mappa creata all’interno della modalità creativa, e permetterà ai giocatori di giocare al gioco che amano nel modo che hanno imparato a conoscere in tutti questi anni; ma c’è un grossa e sostanziale novità.

Al posto di curarsi con i kit e i vari oggetti curativi inseriti nel gioco mano a mano, all’interno della mappa del Carrefour si potrà ripristinare la vita mangiando cibi salutari. Un’idea davvero molto simpatica che da agli appassionati non solo una nuova mappa ricreata con grande attenzione per ogni singolo dettaglio, ma che permette anche di avere un ennesimo nuovo contenuto con cui divertirsi. Se volete cercare la mappa vi basterà inserire il seguente codice nella modalità creativa: 6671-9497-0398.

È incredibile come ormai il mondo virtuale di Fortnite includa non solo personaggi provenienti da fumetti, serie TV o altri videogiochi, ma anche marchi e brand che esulano dal mondo videoludico; per non parlare dei divertentissimi concerti digitali. Insomma, quello creato da Epic Games ormai rasenta la concezione di mero videogioco, e possiamo davvero cominciare a definirlo come un vero e proprio metaverso.