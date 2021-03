Fortnite: la Stagione 6 avrà un evento singler player

Quando si pensa a Fortnite, è difficile trovare una qualcosa, una situazione o un’evento che il tanto famoso battle royale targato Epic Games non abbia già proposto ai propri milioni di giocatori. Per questo, la novità che sta rimbalzando sul web da diverse ore, sta incuriosendo in modo particolare gli appassionati di questo titolo. Alle porte della nuova Stagione 6, il titolo di successo riceverà il suo primo evento da giocare completamente in single player.

Ad annunciarlo è stata la stessa Epic Games, la quale ha dichiarato che per la prima volta da quando esiste Fortnite, la Stagione 6 si andrà ad aprire con un importante evento da giocare da soli, e non in compagnia di altri giocatori come in passato. Un evento davvero originale, soprattutto se si pensa che fin dai suoi albori il titolo ha puntato tutto su modalità di gioco in multiplayer online. Ma cosa dobbiamo aspettarci di più concreto da questo nuovo evento di fine/inizio stagione?

Chiamato Zero Crisis Finale, questo evento single player prenderà vita settimana prossima, per l’esattezza martedì 16 marzo. I giocatori dovranno giocare una missione solitaria impersonando l’agente Jones, personaggio fulcro degli ultimi eventi che hanno preso vita in Fortnite e colui che ha causato una situazione di caos all’interno dell’isola del battle royale. Il tutto verrà accompagnato da una serie di cinematiche che porranno l’attenzione su alcuni progressi narrativi che apriranno agli eventi futuri.

Al momento non sappiamo ancora molti dettagli su questo nuovo, ed originale, evento in arrivo su Fortnite. Nei prossimi giorni Epic Games ci dirà tutto quello che rimane da sapere come, orario di sblocco dell’evento e possibili novità ancora completamente sconosciute al momento attuale. Non ci resta che rimanere con le attenne puntate verso Epic, per affrontare al meglio uno degli eventi più unici che la compagnia abbia proposto su Fortnite.