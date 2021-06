Fortnite: la Stagione 7 potrebbe introdurre Rick e Morty

Sono stati giorni pieni, anzi, pienissimi per tutti gli appassionati di Fortnite, e le prossime ore saranno quelle decisive per godere della nuova attesissima Stagione 7 del titolo Epic Games. Come accade sempre, grazie ai dataminer sappiamo già alcune delle novità in arrivo nel popolare gioco, le tematiche della nuova stagione e persino alcune dei dei grossi cambiamenti, ma da un recente teaser pubblicato dallo stesso team di sviluppo emerge una novità che sta facendo entusiasmare gli appassionati.

In questi istanti sta girando sul web uno dei tanti teaser di Fortnite Capitolo 2 Stagione 7 e, a un solo giorno dalla fine, i fan possono dare un’occhiata a qualcosa di speciale. Non è la prima volta che Epic Games mette palesi indizi sulle novità in arrivo nei propri post, e a quanto pare, sembra che Rick e Morty si uniranno presto all’universo di Fortnite nella stagione 7. A far suonare più di qualche campanella d’allarme è stato uno degli oggetti che si può vedere proprio in uno dei recenti post pubblicati dalla compagnia.

Parliamo dell’oggetto di mezzo all’interno del teaser, il quale è uno dei moltissimi gadget realizzati da Rick all’interno degli episodi della serie animata. Questo teaser sta facendo speculare parecchio gli appassionati, i quali pensano che tale gadget proveniente dal multiverso di Rick e Morty possa star a significare che avremo molti oggetti estetici nella Stagione 7 di Fortnite, e c’è anche chi pensa (e spera) che i due folli protagonisti dello show animato possano essere protagonisti della stagione con delle skin dedicate.

Catalog Entry #476-122 Results of transportation bot test:

-Transporting various weaponry – Failed

-Transporting documents & schematics – Failed

-Transporting bone modification liquid – Satisfactory

No further testing required. Full data upload- 6.8.2021 https://t.co/bpVJhq5Ngr pic.twitter.com/BCKAyaEilh — Fortnite (@FortniteGame) June 7, 2021

Al momento il tutto rimane molto fumoso, e non sappiamo nel dettaglio in che modo i due universi collideranno all’interno della Stagione 7 di Fortnite. Quel che è certo, è che uno dei temi portanti della nuova stagione saranno gli Ufo e lo spazio profondo.