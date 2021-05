Fortnite v16:50: le novità dell’ultimo aggiornamento pre-Stagione 7

Ci siamo quasi, la Stagione 6 di Fortnite sta per terminare per lasciare spazio ad una nuova settima stagione ormai sempre più vicina. Prima di addentraci in una nuova fase del popolare titolo Epic Games, però, c’è ancora un ultimo importante aggiornamento da accogliere. Come al solito, il team di sviluppo sta introducendo in questi istanti tutta una serie di nuovi contenuti, e altrettanti saranno in arrivo nel corso delle prossime settimane.

Fortnite v16:50 | Le novità

Nuove schermate di caricamento

Ad ogni nuova stagione di Fornite si rinnovano anche le varie schermate di caricamento adeguandosi alle varie tematiche portanti in aggiunta. Molte volte sono immagini simpatiche, mentre in altri casi all’interno di queste schermate si possono scovare alcuni indizi sui possibili contenuti futuri. È questo il caso con una delle nuove schermate di caricamento aggiunte nella versione 16:50. Aguzzando bene la vista è possibile vedere due figure note ai fan Marvel: Thor e Loki.

Any predictions for when/how Thor & Loki will be introduced in Season 7? 😳 pic.twitter.com/UHY2Hfpcf3 — HYPEX (@HYPEX) May 25, 2021

Nuove Skin e Bundle

Immancabile una nuova ondata di Skin che, come capita praticamente ad ogni aggiornamento importante, portano all’interno di Fortnite tante novità dai diversi stili. Oltre alla Skin gratuita di DeathStroke svelata ieri, Epic Games inserisce nella versione 16:50 anche le seguenti Skin.

Segnali alieni

Alcuni dataminer hanno già scovato un possibile rimando alle tematiche della Stagione 7 di Fortnite. All’interno dei file di gioco sono stati scovati dei poster e vari oggetti che ci parlano dell’arrivo degli alieni. Che queste creature provenienti da un altro pianeta possano essere i protagonisti della prossima Stagione?

Several Alien-themed posters related to some new quests were added within today’s update. This could possibly be teasing Season 7’s theme! 👍 or 👎? pic.twitter.com/36q3q3TQe6 — Fortnite News (@Guille_GAG) May 25, 2021

Modalità Creativa

Novità in arrivo anche per la Modalità Creativa, che a partire da questa versione 16:50 permetterà ai giocatori di esaminare e supervisionare spazi ancora più ampi. Oltre a questo, ora tutti i dispositivi che hanno delle impostazioni Squadra possono supportare fino a 50 squadre ed è quindi possibile creare partite in Terzetti, Coppie e tutti-contro-tutti su grande scala.

Modalità Salva il Mondo

Settimana ricca anche per Salva il Mondo, che vedrà il ritorno di Ken Filibustiere, ma non solo. Gli altri personaggi che verranno inseriti nel corso dei prossimi giorni sono:

Jonesy Pressofuso – dal 6 giugno

Ramirez Cromatica – dal 6 giugno

A questi si aggiunge anche Deimos, il quale arriverà all’interno di Fortnite insieme al Pacchetto Crew di maggio 2021 che offre accesso completo e permanente a Salva il mondo insieme a Deimos, lo scheletrico ninja trafugatore di anime. Questo pacchetto, infine, include tutti gli altri oggetti del set Neo-Inferi: il dorso decorativo Margine del tormento, il piccone Mano del dolore teso verso il fato, la copertura Eco fatale e la schermata di caricamento Agguato del teschio di Deimos.