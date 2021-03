Fortnite Stagione 7: già svelata la data di inizio!

Con la Stagione 6 di Fortnite solamente al suo inizio, e con ancora tutto un mondo da scoprire, molti degli appassionati del titolo Epic Games sono già proiettati verso il futuro del titolo di successo. Non è affatto la prima volta, infatti, che a pochissimi giorni dall’inizio della nuova stagione si cominci già a parlare di quello che andrà a succedere quando la stagione attuale terminerà e ne inizierà una nuova di pacca.

Ci rendiamo conto che al momento è ancora presto per parlare concretamente del futuro di Forntite. Sia i giocatori professionisti che gli appassionati si stanno cominciando ad adattare al nuovo meta e a tutte le novità introdotte in quella che molti definiscono come un continuo della stagione passata. È ancora presto, quindi, per cominciare a tratte le conclusioni sulla qualità di questa Stagione 6, ma nonostante questo c’è chi inizia a gettare lo sguardo tre mesi avanti, quando avrà inizio la Stagione 7.

Ad oggi, infatti, abbiamo già una data molto precisa: la stagione 7 di Fortnite inizierà il prossimo 8 giugno 2021, esattamente tre mesi dopo l’inizio dell’attuale stagione 6. Il tutto però va comunque preso con le dovute attenzioni, c’è sempre la possibilità che la data venga posticipata per qualsiasi ragione, d’altronde, non sarebbe affatto la prima volta. È ancora presto, invece, per capire come andrà a finire la stagione 6, ma conoscendo il percorso intrapreso da Epic ci aspettiamo nuovamente che le due stagioni vengano divise da un nuovo evento unico e di grandi proporzioni.

Anche se è ancora troppo presto per conoscere ulteriori dettagli sul futuro di Fortnite, quel che la Stagione 6 ha già messo sotto i riflettori è un avanzamento di trama tutt’altro che scontato. Ad aprire le danze questa volta c’è stato un evento affrontabile esclusivamente in giocatore singolo, il quale ha portato all’arrivo di un nuovo misterioso personaggio: Fondazione. Che il tutto sia il preludio alla Stagione 7?