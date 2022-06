Dopo la fine dell’evento Collisione, tenutosi su Fortnite il 4 giugno 2022, parte la festa grazie a Vibin’. Il trailer mostrato dagli sviluppatori è divertente e mostra personaggi inseriti grazie ai contenuti aggiuntivi, nuove ambientazioni e un vero e proprio dj set con tanto di party al seguito. La nuova stagione si preannuncia eccentrica ed esplosiva.

L’albero della realtà è sbocciato sull’isola, formando un nuovo bioma nel processo. Questo luogo chiamato Reality Falls è una lussureggiante foresta di funghi, e alberi viola. Quando non starete esplorando la sua flora, potreste nuotare sotto le sue cascate, cercare il bottino nella sua caverna ed emergere dai suoi geyser. I ballerini sono tornati. Rotolate e aggrappatevi alle superfici, ma non rotolate semplicemente come prima. Nello spirito di festa, salite sullo Screwballer (totalmente sicuro) per un giro in alta quota nel parco dei divertimenti. Non lasciate che il divertimento ad alta velocità si fermi grazie a Ballers: saltate su un lupo o un cinghiale per cavalcarlo. Non dovrete smontare dalla vostra cavalcatura per combattere, potrete sparare e lanciare armi mentre siete in groppa al vostro destriero.

I baccelli del seme della realtà si stanno diffondendo dall’albero nella nuova stagione di Fortnite. Piantate un seme della realtà per far crescere un alberello. Questi garantiscono un bottino migliore ogni volta che saranno sradicati; quindi, continuate a strappare gli alberelli finché non portano ad un bottino leggendario. Una volta che sarà appassito, piantate il seme rimasto.

Grazie al Battle Pass di questa nuova stagione di Fortnite, vi troverete a conciliare il bene e il male. Oltre a Darth Vader, iconico villain di Star Wars già mostrato durante l’evento, infatti, il Battle Pass del Capitolo 3 della Stagione 3 include l’antieroe Evie, il difensore Adira e altre cinque skin. A proposito di skin, potrete addirittura sbloccare il famoso archeologo Indiana Jones. Il personaggio reso celebre da Harrison Ford, tuttavia, sarà disponibile soltanto in una fase più avanzata della stagione.