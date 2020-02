Fortnite: l’evento di San Valentino è iniziato, ecco trailer e dettagli

Questa mattina abbiamo avuto modo di scoprire le novità dell’aggiornamento 11.50 di Fortnite. Non si è trattato di un update particolarmente eclatante e, oltre all’introduzione del motore fisico Chaos (che per ora non dovrebbe apportare particolari modifiche), abbiamo ottenuto qualche oggetto aggiuntivo di scarso valore. Fortunatamente non è finita qui: ora è disponibile il nuovo evento di San Valentino che terminerà il 17 febbraio.

Come indicato da Epic Games e come potete vedere voi stessi tramite il video trailer qui sotto, l’evento di San Valentino di Fortnite si chiama “Amore e Guerra”. Si tratta di una nuova MAT creata dalla community chiamata “Trova e distruggi”. Ecco le regole:

Squadre da sei giocatori

Un massimo di 11 round: lo scopo è vincerne sei

Si deve distruggere il lato della bomba se si è attaccanti e si deve difendere il sito della bomba se si è difensori per vincere

In alternativa, potete eliminare l’intera squadra avversaria per vincere il round

Eliminando i nemici, piazzando o disinnescando obbiettivi e vincendo un round si ottiene oro utile per l’acquisto di armi, scudi e materiali da usare durante i successivi round; attenzione, per, cambiando lato si perde tutto!

Giocando alla MAT dell’evento di San Valentino di Fortnite completeremo le sfide di Amore e Guerra e sbloccheremo oggetti gratuiti. La ricompensa finale si abbina alla perfezione con il set estetico Scompiglio, in arrivo prossimamente. Nel negozio sono stati inoltre aggiunti nuovi costumi e oggetti.

Diteci, cosa ne pensate di queste novità? L’evento vi ispira, oppure vi aspettavate qualcosa di diverso? Ricordiamo che la fine della Stagione 1 è stata ritardata e questo evento serve praticamente per “rimpire il buco”.