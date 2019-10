Fortnite: mappa, skin e tanti leak per il Capitolo 2

Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 è quasi tra noi. Ora, moltissimi leak svelano la mappa di gioco, le skin e le armi che sono in arrivo nel battle royale.

Mentre il Buco Nero imperversa nella schermata di gioco e nella live di Fortnite, un nuovo update si è reso disponibile e ha apportato le prime invisibili modifiche al battle royale di Epic Games. Invisibili per noi giocatori che non possiamo accedere al gioco, ma perfettamente consultabili dai dataminer che hanno subito indagato all’interno del codice di gioco. Grazie a loro, possiamo vedere la mappa, nuove skin e tanti altri elementi del Capitolo 2.

Per iniziare, come potete vedere qui sotto, è stata svelata la nuova mappa o, per meglio dire, una migliore versione della mappa già svelata giorni fa. Per quanto non ufficiale, i leak e il filmato cinematico emerso per errore da poco confermano che si tratti della vera mappa di gioco di Fortnite Capitolo 2. Come possiamo vedere, il gioco non propone più un’unica isola, ma una serie di isolotti separati da fiumi. Questa nuova fase sembra fortemente legata all’acqua, con la possibilità di nuotare, usare veicoli acquatici e pescare bottino.

Un altro leak mostra un po’ di gameplay tramite il quale possiamo rivedere i personaggi di Fortnite nuotare, usare nuove armi pensate per la cooperazione e guidare veicoli acquatici. Il filmato mostra nuovamente il nuovo nome del gioco “Fortnite Capitolo 2”.

https://twitter.com/HYPEX/status/1184023902630170624

Ci sono poi tutta una serie di leak legati alle skin e armi. Possiamo vedere dei fucili e tutta una serie di personaggi con tanti nuovi vestiti e costumi.

Here's a tease! everything + weapons will be posted in a bit.. this is a little bit hard!! Credits: Me, @xkleinmikex & @PXLPAT_YT pic.twitter.com/VpQgNlryY1 — HYPEX – Fortnite Leaks & News 🎃 (@HYPEX) October 15, 2019

Si tratta di leak ma, come sempre quando si parla di Fortnite, possono praticamente essere confermati come reali. L’arrivo dei nuovi contenuti è certamente imminente: l’update e tutte queste informazioni lo dimostrano. Non ci resta altro da fare se non attendere il via ufficiale. Voi cosa ne pensate?