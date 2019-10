Fortnite Capitolo 2: disponibile un primo update su PC, console e mobile

Fortnite Capitolo 2 riceve il primo update su PC e console. Vediamo insieme tutti i dettagli in merito al nuovo corso del battle royale.

Il battle royale di Epic Games è pronto per dare il via al proprio nuovo corso. Tramite leak sono apparsi sia il trailer del Pass di Battaglia che il filmato cinematico dedicato a Fortnite Capitolo 2 Stagione 1. Entrambi mostrano alcune novità in arrivo per il gioco, come ad esempio un maggior focus verso i corsi d’acqua, la possibilità di nuotare, guidare veicoli e pescare bottino dall’acqua tramite una canna da pesca. Ora, inoltre, è disponibile al download un primo update.

Fortnite Capitolo 2 Stagione pesa circa 16 GB in versione PC, mentre su PlayStation 4 si assesta intorno ai 9 GB. Su iOS il download iniziale è di circa 192 MB e alcune icone sono già cambiate. Il gioco ancora presenta il Buco Nero, come possiamo vedere in live su Twitch, Twitter e YouTube, e non ci sono nuove informazioni ufficiali da parte di Epic Games, ma chiaramente qualcosa si sta muovendo.

Ora come ora non ci resta altro da fare se non attendere che Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 inizi. I dataminer e i leaker sono attivi e alla ricerca di tutte le informazioni che possono scovare all’interno del codice di gioco e questo nuovo update gli darà sicuramente nuovo materiale sul quale lavorare.

Nel frattempo, diteci, quali sono le vostre speranze per la “seconda vita” del battle royale di Epic Games? State già scaricando la patch, oppure non avete fretta di lanciarvi nel mondo di gioco?