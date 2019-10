Fortnite: è possibile attivare un mini-gioco durante l’evento del Buco Nero, ecco come

Anche se il Buco Nero sta bloccando Fortnite, è possibile divertirsi con un mini-gioco segreto attivabile con una sequenza di tasti: ecco come.

Sono ore piene per Fortnite, o per meglio dire completamente vuote visto che l’intero gioco è stato risucchiato da un Buco Nero, lasciando nient’altro se non un nulla cosmico oscuro. Attorno al Buco Nero stanno gravitando una serie di numeri che, secondo l’interpretazione di un data miner, svelano un messaggio segreto. Non si tratta però dell’unico mistero di Fortnite. Pare infatti che sia stato inserito un mini-gioco.

Come potete vedere anche nel tweet qui sotto, è possibile inserire la classica sequenza di tasti Konami (il famoso “Konami code”) per avviare un mini gioco in stile Galaga. Una volta avviato, prendiamo il controllo di una fetta di pizza che deve sconfiggere dei Durr Burgers che cadono dall’alto, in una caccia al punteggio.

If you do the Konami code, you can play a minigame while you wait. UP, UP, DOWN, DOWN, B/O, A/X, START/ENTER pic.twitter.com/nJy7ILHBnv — Fortnite News (@FortniteBR) October 13, 2019

Se volete ingannare l’attesa mentre guardate in diretta il Buco Nero di Fortnite, dovrete solo inserire la seguente sequenza: su, su, giù, giù, sinistra, destra, sinistra, destra, B/Cerchio, A/Croce, Invio/Start. Ovviamente gli ultimi tasti dipendono dal tipo di piattaforma sulla quale state giocando, ma si tratta di una sequenza semplice.

Attualmente non ci sono informazioni ufficiali sul momento durante il quale tutto tornerà alla norma, ma secondo i leak e i rumor il Buco Nero ha lo scopo di dare il via a Fortnite Capitolo 2, un nuovo inizio per il battle royale di Epic Games. Pare infatti che avremo accesso a una nuova mappa e anche a nuove meccaniche di gioco, come ad esempio dei veicoli acquatici. Diteci, voi cosa ne pensate di questa novità? Avete fiducia nell’operato di Epic Games, oppure avreste preferito mantenere la vecchia mappa ancora per un po’ di tempo?