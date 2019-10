Fortnite, il Buco Nero nasconde un messaggio segreto: ecco cosa dice

L'evento La Fine di Fortnite ha creato un buco nero che ha risucchiato tutto, ma che mostra un messaggio: ecco cosa dice.

Come di certo saprete, ieri sera Epic Games ha dato il via al nuovo evento, La fine, che ha segnato la conclusione della Stagione 10 (o Stagione X, se preferite) del suo battle royale. In pratica, dopo una serie di eventi nella classica mappa di Fortnite, un buco nero ha risucchiato l’intero gioco e ora non rimane altro se non un vuoto oscuro nel quale galleggiano i giocatori che cercano di entrare nel gioco. C’è però dell’altro: infatti, attorno al buco nero stanno apparendo dei numeri che compongono un messaggio.

Ovviamente i data miner non si sono fatti attendere e hanno subito indagato all’interno del codice di Fortnite e hanno trovato l’elenco completo o, perlomeno, un primo blocco di numeri. Come potete vedere anche nel tweet qui sotto, confrontando i numeri con le parole nelle registrazioni del visitatore, si vanno a creare una serie di frasi.

Full Leaked Line : 11,146,15,62,87,14,106,2,150,69,146,15,36,2,176,8,160,65 MATCHED NUMBERS TO VISITOR AUDIO TRANSCRIPT: I WAS NOT ALONE. OTHERS ARE OUTSIDE THE LOOP THIS WAS NOT CALCULATED. THE ZERO POINT IS NOW INEVITABLE Guess we will see if this is correct after the next one — aaobi (fortnite leaks / news) (@Thooming) October 13, 2019

Il messaggio dice: “Non ero da solo. Altri sono fuori dal loop. Questo non era calcolato. Il punto zero è ora inevitabile.” Il Punto Zero, o per dirlo in inglese “Zero Point”, è stata una sfida della stagione 10 e probabilmente ha qualche legame con tutto quanto sta accadendo in questo momento di transizione.

Ancora non sappiamo quali altri messaggi potrebbero apparire attorno al buco nero di Fortnite, ma secondo i leak degli ultimi giorni l’evento servirà per dare il via a Fortnite Capitolo 2 e non a una “semplice” Stagione 11. Secondo quanto scoperto fino a questo momento, dovremmo attenderci una nuova mappa e anche nuove meccaniche e veicoli: potrebbe infatti essere possibile guidare veicoli acquatici.

Diteci, quali sono le vostre speranze per Fortnite, il buco nero e l’evento La fine? Con l’arrivo dei nuovi contenuti credete che il battle royale di Epic Games possa risollevare i guadagni, dopo i mesi negativi?