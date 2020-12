Fortnite: non solo God of War, in futuro crossover anche con Halo?

In questi giorni i giocatori di Fortnite si stanno confrontando con tutta una serie di novità introdotte con la Stagione 5. Dopo lo scenico combattimento contro Galactus, infatti, l’universo del titolo Epic Games ha subito un cambio radicale, portandolo a quello che è attualmente conosciuto come il Punto Zero. Dal loop che si è venuto a creare nelle scorse ore, sembra che stiano per uscire tutta una serie di nuovi inaspettati personaggi.

All’interno dell’isola del gioco, stanno già vagando diversi cacciatori di taglie tra i quali possiamo trovare anche Mando e il Bambino della serie TV ambientata nell’universo di Star Wars The Mandalorian. Giusto questa mattina, poi, vi abbiamo fatto notare come sia atteso anche un inaspettato nuovo personaggio, ovvero nientemeno che Kratos di God of War. A quanto pare, le sorprese non sono affatto finite, anzi, sembra che Epic abbia solo cominciato nel volerci stupire.

Here's some images of the Halo Cosmetics, these are confirmed to be real. https://t.co/kycgIuSSWl pic.twitter.com/y4umAc8Udu — Fortnite: Battle Royale Leaks (@FNBRLeaks) December 3, 2020

Come stanno facendo notare diversi leaker e dataminer su Twitter in queste ore, sembra che nel futuro di Fortnite sia in arrivo una speciale collaborazione anche con Halo. Gli indizi sono giù numerosi, e non comprendono soltanto una possibile skin di Master Chief, ma anche nuovi veicoli provenienti dal franchise targato Microsoft. La cosa interessante di tutto ciò, è che potremmo trovarci di fronte ad un crossover ancor più grande rispetto a quello a cui abbiamo assitito durante la scorsa stagione a tema Marvel.

Al momento non sappiamo se Kratos e Master Chief saranno contenuti esclusivi per i giocatori PlayStation e Xbox, ma l’idea che le due icone possano scontrarsi sul campo di battaglia neutro di Fortnite stuzzica già più di qualche lieta fantasia. Cosa ne pensate di questo possibile crossover tra il gioco di successo Epic e la storica saga di Halo?