Fortnite senza confini: Kratos si unirà presto al battle royale

In questi giorni Fortnite non smette di regalare emozioni ai propri appassionati. Prima abbiamo assistito all’evento finale della quarta stagione con protagonista il Divoratore di mondi Galactus, mentre nelle scorse ore sono state svelate le prime novità relative alla Stagione 5 chiamata Punto Zero. Ora, in attesa di conoscere nel dettaglio il futuro dell’amatissimo titolo di Epic Games, un nuovo leak ci coglie tutti alla sprovvista.

Stando a questa nuova anticipazione, portata alla luce da Hypex, uno dei leaker più attivi ed affidabili della scena, molto presto sarà aggiunta in Fortnite la skin di Kratos. Sì, è impossibile confondersi, parliamo proprio del Kratos protagonista di una delle saghe esclusive Sony più apprezzate di sempre; quella di God of War. Il tutto è stato mostrato sul profilo Twitter di Hypex mostrandoci la prima immagine di questa nuova, ed inaspettata, skin.

Kratos will be a skin soon! (Reposted for a better image) pic.twitter.com/S6lgYMcGJR — HYPEX (@HYPEX) December 2, 2020

La cosa interessante, è che nelle scorse ore anche la pagina Twitter ufficiale di PlayStation aveva pubblicato uno strano video. Il tutto conteva un messaggio audio che faceva riferimento a qualcuno che è stato capace di annientare multipli dei. È bastato poco tempo ai vari dataminer di Fortnite, i quali sono riusciti a svelare l’identità di questo nuovo personaggio in arrivo sull’isola del battle royale che si andrà ad aggiungere al Mandaloriano e al Bambino. Non sappiamo ancora però, se la skin di Kratos sarà disponibile per tutti o solamente per i giocatori PS4 e PS5.

Sembra quindi che le basi su cui poggia questa nuova quinta stagione ci daranno grandi soprese. Più che mai, la sensazione è che Fortnite andrà ad espandersi su più universi, andando a creare un crossover ancora più grande dello scorso fatto con i supereroi Marvel. Cosa ne pensate dell’arrivo di Kratos nel titolo di successo targato Epic Games? Quale altro personaggio videoludico vi piacerebbe vedere in questa quinta stagione? Fatecelo sapere.