Fortnite: portale decriptato, arriverà un altro eroe Marvel?

I data-miner hanno decriptato il nuovo portale apparso su Fortnite, l’amatissimo battle royale targato Epic Games. Ebbene si, dovreste prepararvi ad accogliere un altro eroe proveniente dall’universo Marvel! Vi ricordiamo di prendere con le pinze quanto segue; il filmato sottostante potrebbe riferirsi a ben altro, anche se gli indizi sembrerebbero non lasciare spazio a dubbi. Analizziamo, perciò, nel dettaglio quanto trapelato!

Sul suo profilo Twitter, il leaker VastBlast ha condiviso un breve video proveniente dal portale decriptato: nella breve sequenza, è possibile intravedere uno scenario immerso nella natura. Ma gli occhi dello spettatore, dovrebbero attenzionare il terreno: delle formiche, infatti, attraversano il suolo, suggerendo quindi quale sarà il prossimo cacciatore in arrivo. Si tratta, con elevatissima probabilità, di Ant-Man, il minuto supereroe ideato nel 1962 da Stan Lee e disegnato da Jack Kirby. Ovviamente, è ancora presto per sapere se si tratterà della versione comics, oppure della sua trasposizione cinematografica.

Ant-Man non è nuovo al battle royale di Epic Games: nella Season 4 – Chapter 2, era infatti possibile visitare l’abitazione del microscopico supereroe. Inoltre, è possibile che venga rilasciata anche la skin di The Wasp? Non ci resta che attendere impazientemente nuove comunicazioni da Epic Games. Nel frattempo, per ingannare l’attesa, date uno sguardo alle novità della versione 15:50, visionando il nostro articolo dedicato.

New portal decrypted, Ant-Man soon! pic.twitter.com/88tK943rri — VastBlast – Fortnite Leaks (@VastBlastt) March 5, 2021

Avete guardato il breve filmato trapelato dal portale? Secondo voi sarà Ant-Man il prossimo cacciatore, oppure avete qualche altra teoria? D’altronde, potrebbe anche trattarsi di un riferimento a ‘Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo’ (quarto film della saga, uscito nel 2008), in vista del quinto film previsto per il 2022. Come sempre, vi invitiamo ad esporci in basso nei commenti cosa ne pensate!