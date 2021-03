Fortnite v15:50: tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Non si sa ancora molto su come terminerà la Stagione 5 di Fortnite, ma nel frattempo il team di sviluppo è pronto a rilasciate un nuovo corposo aggiornamento per il titolo di successo. A distanza di un paio di settimane dall’ultima patch, Epic Games ha svelato quest’oggi quali saranno le ultime novità che porteranno il gioco alla versione 15.50. Non perdiamo altro tempo e scopriamo insieme cosa è stato inserito di nuovo nell’universo Fortnite.

Fortnite v15.50: le novità

Nuove Skin e Bundle

L’ultima patch della Stagione 5 va ad aggiungere, come sempre, una nuova serie di Skin. Tra queste troviamo quelle dedicate al franchise cinematografico di Alien con la possibilità di giocare sia nei panni di Ripley che dello Xenomorfo. Inoltre il prossimo 3 marzo verrà rilasciata una nuova Skin Icon Series dedicata al creatore di contenuti Lazerbeam. Alle Skin si aggiunge anche nuovi Bundle tra i quali: GoldenTouch, EpikWhale Locker e Fresh Locker. Di seguito potete trovare le immagini di tutte le nuove Skin presenti in questo aggiornamento.

All skins with an updated shop design! pic.twitter.com/M4fU9fmhlq — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) March 2, 2021

Nuove modalità a tempo limitato

Ampio spazio anche alle modalità a tempo limitato questa settimana. Cominciamo con Floor is Lava Disarmed, che oltre ad evitare di finire nella lava richiederà anche di colpire gli altri giocatori con oggetti di fortuna. Aggiunta anche la modalità Bodyguard, che richiederà di scortare un VIP e allo stesso tempo eliminare il VIP della squadra avversaria. In aggiunta anche la modalità battle royale con loot classico.

Punto Zero

Vale la pena soffermarci anche su uno degli aspetti più curiosi e al momento misteriosi di questo nuovo agiornamento: il Punto Zero. Da quando sono stati riaperti i server, diversi giocatori non hanno potuto non notare come il Punto Zero stia cominciando a pulsare. Cosa significa tutto ciò è ancora un mistero, ma è possibile che ne sapremo di più man mano che ci avvicineremo alla fine della Stagione 5.

Modalità Creativa

Questa settimana è il turno di vedere quali sono gli ultimi aggiornamenti anche per la modalità creativa. Quel che cambia sono le tre icone relative ai tipi di contenuti proposti: varietà, pratica e combattimento. Sono state aggiunte anche due Tag Creative: Sviluppatore e Acesso Anticipato.

New Creative Mode Icons pic.twitter.com/jE7pnBlcg8 — iFireMonkey (@iFireMonkey) March 2, 2021

Isole grandi

Altra novità introdotta sono le Isole Grandi. Queste superfici hanno la grandezza di 155×155 unità, circa il 25% in più rispetto alle isole precedenti. Come viene dichiarato dalla stessa Epic Games: “se avete avuto un’idea creativa e vi serve un po’ di spazio in più per realizzarla, ora potete pensare in grande!”.

Modalità Salva il Mondo

È tempo di novità anche per la modalità Salva il Mondo che, a partire da domani 3 marzo vedrà l’inizio della Stagione Ventura Campi Clementi. A partire dal 7 marzo invece torneranno Jonesy Segugio da Guerra e lo Stendardo Simulazione Scorciatoia. Infine, dal 14 marzo tocca alla Sessione Follia, Southie Sottecchi e Wargames Fusione.

In conclusione, come ogni nuovo aggiornamento, sono stati corretti diversi bug ed è stata migliorata la qualità generale dell’esperienza in tutte le modalità che ad oggi Fortnite propone ai propri appassionati.

Anche questo aggiornamento di Fortnite è andato, e ora non resta altro che rientrare nel mondo del battle royale di Epic Games per provare tutte le ultime novità aggiunte insieme alla versione 15.50 del titolo. Di certo non una patch così ricca di novità come in passato, segno che Epic stia preparando qualcosa di grosso per la fine della Stagione 5? Fateci sapere cosa ne pensate di queste novità con un commento nella sezione sottostante.