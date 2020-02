Fortnite presenta la Celebration Cup in esclusiva su PS4

Dopo avervi raccontato di un curioso bug in Fortnite, iniziamo il mese di febbraio dando il benvenuto alla Celebration Cup, un torneo nato dalla collaborazione tra Sony PlayStation ed Epic Games, per tutti i giocatori che possiedono la console di casa Sony e dedicato principalmente ai giocatori emergenti. Il torneo si svolgerà il 15 ed il 16 febbraio e probabilmente segnerà la storia del Battle Royale sulla console nipponica. Il montepremi? Un milione di dollari.

Prima di salutare i vostri genitori/amici/amanti ed andarvi ad allenare per il torneo, qui di seguito vi racconteremo meglio di questi premi e di come potete partecipare alla competizione. La Celebration Cup partirà ufficialmente il prossimo fine settimana e chiamerà a rapporto tutti i possessori di PlayStation 4 e Fortnite Capitolo 2 (ovviamente). I giocatori devono assicurarsi che il proprio account sia almeno al livello 15 e che l’autenticazione a due fattori sia abilitata sul proprio account Epic. Classificandosi nelle varie partite, sarà possibile ottenere premi in denaro per un valore complessivo di un milione di dollari. Inoltre se rientrerete nella percentuale migliore degli utenti in gioco potrete ottenere una skin unica. Qui di seguito potete vedere da voi i tre premi con relative percentuali.

The PlayStation Celebration Cup just got announced!

On February 15 players will have the chance to win the following In-Game rewards:

Top 50% – "Take Cover" Spray

Top 25% – "Wild Accent" Pickaxe

Top 5% – "Tango" Outfit

On February 16 players can win money in a $1M prize pool! pic.twitter.com/QYOK9iUR7o

