Fortnite Rift Tour: annunciato l’evento musicale con Ariana Grande

Settimana scorsa il mondo di Fortnite è stato scosso da una serie di novità completamente inaspettate dai fan. Oltre all’arrivo di uno dei personaggi della Suicide Squad di James Gunn, all’interno del popolare gioco Epic Games è apparso un misterioso conto alla rovescia. I giocatori hanno provato a ragionare parecchio su quel che nascondeva il countdown, ma qualche ora fa è stata la stessa Epic Games a svelare l’inizio di un nuovo evento molto particolare.

Proprio durante le scorse ore, la compagnia americana ha annunciato che l’artista vincitrice di un Grammy e di vari dischi multi-platino Ariana Grande sarà la protagonista di un prossimo evento chiamato Rift Tour. Si tratterà di un viaggio musicale senza precedenti, che prenderà il via il prossimo 6 agosto all’interno di Fortnite. Non è la prima volta che il metaverso di Epic si mescola con alcuni degli artisti musicali più amati del mondo, ma questa volta ci sarà qualcosa di più che un concerto digitale.

Come è già stato svelato direttamente da Epic Games, il nuovo evento Rift Tour inizierà con una serie di esperienze che abbinano alcuni dei brani più popolari a momenti basati su elementi del gioco. I giocatori potranno viaggiare fianco a fianco con i loro amici in un viaggio verso nuove magiche realtà in cui Fortnite e la cantante pop Ariana Grande si scontrano; in quello che è già definito dalla compagnia come un’esperienza nuova.

Oltre a questo, Epic Games ha svelato come sarà organizzato il nuovo evento Rift Tour. Ecco le date e gli orari precisi in cui sarà possibile prendere parte ai vari show.

Show 1 – venerdì 6 agosto alle 00:00

Show 2 – sabato 7 agosto alle 20:00

Show 3 – domenica 8 agosto alle 16:00

Show 4 – domenica 8 agosto alle 18:00

Show 5 – domenica 8 agosto alle 00:00

Mancano pochi giorni, quindi, e finalmente potremo prendere parte ad un nuovo evento di Fortnite.