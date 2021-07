Fortnite: un personaggio della Suicide Squad farà il suo debutto

Con l’avvento dell’ultimo aggiornamento alla versione 17:21, Fortnite ha colto di sprovvista gli appassionati con un aggiunta a dir poco non prevista. Alcuni giocatori non hanno perso tempo e hanno documentato il tutto, svelando che in una porzione di mappa del celebre battle royale è apparso un misterioso conto alla rovescia. Nessuno è ancora riuscito a capire cosa scaturirà da questo countdown, ma sembra che qualche ora fa sia apparso in rete un possibile indizio a dir poco cristallino.

La Suicide Squad sta per debuttare in Fortnite, o almeno, uno dei suoi componenti. Ad annunciarlo è stato James Gunn, il regista che si è occupato di riportare al cinema la folle e sgangherata squadra di anti-eroi della DC Comics. Con un post pubblicato sul proprio account Twitter ufficiale, Gunn ha svelato che nel noto battle royale arriverà Bloodsport, il cecchino che nel nuovo film The Suicide Squad è interpretato dall’attore Idris Elba.

Il post del regista è stato accompagnato anche da un video, all’interno del quale possiamo avere breve assaggio di Bloodsport e di come scatenerà il caos sull’isola di Fortnite. Secondo Elba, Bloodsport farà molto presto il suo debutto nella popolare isola videoludica e il video termina con una dicitura che annuncia maggiori informazioni sul legame tra il nuovo film The Suicide Squad e Fortnite molto presto.

I dettagli su questa nuova collaborazione dovrebbero arrivare proprio entro la giornata di oggi, ma non sappiamo ancora nel dettaglio quando di preciso. Nel frattempo, alcuni appassionati stanno iniziando a pensare che il countdown misterioso potrebbe portare ad un evento a tema The Suicide Squad. Per scoprirlo serve attendere ancora otto giorni, quando il conto alla rovescia toccherà lo zero.