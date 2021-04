Fortnite: rilasciata la nuova patch, tutti i cambiamenti

Dopo che settimana scorsa è stato rilasciato l’aggiornamento alla versione 16.10 di Fortnite, quest’oggi Epic Games non aveva in programma alcuna grossa novità per i giocatori del titolo di successo. Per questo, presi un po’ in contropiede, gli appassionati si sono trovati qualche istante fa a fare i conti con una nuova patch da poco rilasciata. Ecco quali sono i cambiamenti più importanti che l’ultima patch 3.12 ha aggiunto al battle royale targato Epic Games.

Va subito sottolineato come la nuova patch dedicata a Fortnite non va ad aggiungere nulla di nuovo all’esperienza di gioco. Per nuovi contenuti e sostanziose novità si dovrà attendere fino a settimana prossima, quando dovrebbe arrivare uno dei prossimi grossi aggiornamenti. Per quanto riguarda la patch odierna, Epic Games ha voluto sistemare alcune situazioni che non fungevano proprio correttamente all’interno dell’esperienza.

In primis sono stati corretti alcuni problemi che non permettevano di avanzare con le quest di Raz e Tarana. Ora grazie alla nuova patch questo problema è stato risolto su tutte le versioni di Fortnite. Per quanto riguarda il gioco su PC, invece, i giocatori potranno visionare le playlist Arena direttamente dal menù di selezione, ed infine è stato corretto un problema relativo alla coda delle partite competitive nelle playlist.

Grazie a questo aggiornamento a sorpresa, Epic Games dimostra ancora una volta la sua vicinanza alla community di Fortnite. Anche in una settimana molto tranquilla come quella attuale, il team di sviluppo si è dedicato ad aggiustare tutte quelle situazioni che i giocatori hanno prontamente segnalato in rete. Ora non ci resta che attendere martedì prossimo, quando un nuovo aggiornamento introdurrà nel titolo tutta una serie di novità.