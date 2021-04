Fortnite: il meme stonks diventa una Skin

Giornata difficile quella di oggi. Tra una miriade di annunci falsi da pesce d’aprile a volte si nasconde qualche stramba novità che si va a concretizzare. È proprio questo il caso dell’ultima Skin di Fortnite aggiunta da Epic Games che, se a primo impatto sembra prendersi gioco in modo scherzoso di un meme, il vero colpo di genio è l’effettiva veridicità di quanto annunciato in queste ore dalla compagnia americana.

Il meme in questione è lo Stonks, e da oggi è possibile ottenere una Skin che vi permetterà di prendere i panni dell’iconico manichino in Fortnite. Tra tutte le collaborazioni e i cross-over che abbiamo visto nel titolo Epic fino ad oggi era difficile stupirsi, ma solo in un giorno come quello odierno Epic Games poteva rilasciare un’oggetto estetico per il proprio gioco così fuori dagli schemi e allo stesso tempo perfetto e geniale.

Attualmente se volete giocare a Fortnite con le sembianze di questo meme sempre molto attuale, potete trovare la Skin chiamata Diamond Hanz all’interno dello store del gioco. Questa novità ha sorpreso molti giocatori, i quali stanno già registrando varie clip in cui utilizzano la nuova Skin fuori di testa aggiunta da Epic Games Store, che per l’occasione è stata ridisegnata in perfetto stile del battle royale di Epic.

The easiest cop in the history of Fortnite 😆 pic.twitter.com/6jvsPHkJ1K — Fortnite News (@FortniteINTEL) April 1, 2021

Questo primo aprile 2021 sta per volgere al termine, ma nel corso della giornata abbiamo assistito a tutta una serie di annunci videoludici folli e a dir poco geniali. Se ve ne siete perso qualcuno in particolare, li potete recuperare tramite il nostro articolo che riassume i più curiosi da scoprire, lo potete leggere comodamente a questo indirizzo. Ne vedrete delle belle.