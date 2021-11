Fortnite e League of Legends insieme in un crossover epico! È ufficiale

I rumor delle ultime settimane lo stavano presagendo con grande insistenza, ed ecco che finalmente arriva anche l’annuncio ufficiale: Fortnite e League of Legends si uniscono in un crossover molto atteso. I due colossi dell’intrattenimento si troveranno nel popolare battle royale di Epic Games insieme a una serie di contenuti a tema, ma la collaborazione tra le due compagnie non finisce qui.

Insieme all’arrivo di Jinx nella modalità battle royale di Fortnite, Epic Games e Riot hanno annunciato una serie di novità che legano i brand più importanti delle due compagnie in uno dei crossover più importanti di sempre.

Riot Games ha infatti rivelato che tute le proprie produzioni quali: League of Legends, Teamfight Tactics, League of Legends Runeterra e Valorant verranno aggiunte all’interno dell’Epic Games Store.

Un vero e proprio colpaccio per il negozio digitale di Epic Games su PC, che mano a mano si sta espandendo sempre di più, dando ai giocatori una scelta di esperienze di gioco di altissimo livello.