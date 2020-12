Fortnite Stagione 5 Punto Zero: le novità dell’aggiornamento

Dopo aver assistito all’arrivo di Galactus, le cose sull’isola di Fortnite sono cambiate. Di solito questo accade con ogni grande evento di fine stagione, e questi cambiamenti tendono a rimescolare le carte in tavola per l’amatissimo titolo targato Epic Games. Dopo la pubblicazione del trailer della Stagione 5, Epic Games ha introdotto il nuovo aggiornamento che porta il gioco alla versione 15.00, ma quali sono le prime novità ad aggiungersi al titolo? Scopriamole insieme!

Fortnite Punto Zero | Le novità

Raggiunti alla modalità Battaglia Reale, vediamo quali sono le novità introdotte con l’arrivo della Stagione 5 e nel nuovo aggiornamento 15.00.

Nuove aree sull’isola

La Stagione 5 ha modificato l’isola di gioco, questo significa che sono apparse nuove zone. Tra queste troviamo anche dei ritorni, come per esempio Title Tower che in fusione con Salty Spings da vita all’area Salty Towers. Ma non è tutto, nella zona nord-ovest ora c’è Stealthy Stronghold, che insieme alle nuove zone Colossal Coliseum e Hunter’s Haven vanno a completare la nuova conformazione dell’amata isola.

Nuove armi

L’arsenale dei giocatori andrà ad espandersi non solo con tutta una serie di nuove bocche da fuoco, ma come viene sottolineato dalla stessa Epic Games, grazie a queste nuove armi sono stati introdotti anche nuovi modi di eliminare gli avversari. Vediamo nel dettaglio quali sono le nuove armi inserite nel titolo con questo nuovo aggiornamento.

Fucile pesante Soffio di Drago

Fucile di precisione Amban del Mandaloriano

Falco della notte

Come al solito, molte altre nuove armi verranno aggiunte nel corso del tempo, man mano che la Stagione 5 di Fortnite entrerà sempre più nel vivo.

Nuovi personaggi e Collaborazione su commissione

Una delle più grandi novità introdotte con questa quinta Stagione sono le collaborazioni su commissione. Ora che il loop è stato avviato, stanno arrivando sull’isola tutta una serie di cacciatori di taglie da diverse dimensioni. Per aiutarli ad ambientarsi in questa nuova realtà, sarà compito dei giocatori parlarci, compiere incarichi o addirittura sfidarli a duello. I primi apparsi sono il Mandaloriano, Mave, Lexa, Menace e il Fuorilegge “Flapjack” Cannon.

Nuove Skin

Oltre a questi nuovi personaggi, la Stagione 5 fa il suo debutto insieme ad alcune delle prime Skin disponibili di questo nuovo corso. I possessori del Battle Pass potranno ottenere fin da subitop quelle che sono le nuove Skin disponibili.

Il Mandaloriano con il suo compagno il Bambino

Galaxia

Mave

Mancake

Menace

I.O. Trooper

Kondor

Lexa

Marauder Heavy

Reese

Snowmando

Frost Squad

Fa-La-La-La Fishstick

All Outfit display assets added in v15.00 pic.twitter.com/eEvGICOxRX — iFireMonkey (@iFireMonkey) December 2, 2020

Nuovi oggetti

Immancabile l’aggiunta di tutta una serie di nuovi oggetti che saranno sparsi per tutta la nuova conformazione dell’isola del battle royale. Tra questi ovviamente ci saranno nuovi Flopper, ma anche delle novità inerenti ad una delle nove tematiche: ovvero i cacciatori di taglie.

Rift Flopper – cumulabile x2

Snowy Flopper – cura 15 ed cumulabile x3

Flopper Punto Zero – cura 15 ed e cumulabile x5

Infine, Epic Games ci fa sapere che oltre a queste novità, sono stati apportati miglioramenti generali all’esperienza di gioco e sono stati risoluti dei piccoli bug qua e la. Cosa ne pensate del nuovo aggiornamento 15.00? Diteci la vostra lasciandoci un commento.