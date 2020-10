Fortnite: sfide dell’Incubo 2020, guida alle missioni di Halloween

A partire da ieri, sono state rese disponibili nuove sfide dedicate ad Halloween e all’evento di Fortnite: L’Incubo 2020, noto in inglese come Fortnitemares. Completare le sfide permette di ottenere vari oggetti cosmetici, ma ovviamente c’è un tempo limite, ovvero il 3 novembre. Vediamo nella nostra guida come completare tutte le sfide dell’Incubo 2020 di Fortnite.

Fortnite: sfide dell’Incubo 2020

Prima di tutto, dovete sapere che si tratta di una modalità speciale nella quale, in caso di sconfitta, non si viene immediatamente espulsi dalla partita, ma si diventa Spettri e si ricevere il compito di eliminare i giocatori ancora in vita per ottenere la “Vittoria Spettrale”.

Quali sono le ricompense?

Fortnite include varie ricompense per chi completa come la copertura Mida Spettrale, la piccozza “Smash O’-Lantern”, il dorso decorativo Bobo, scermate di caricamento e molto altro. Vediamo quindi quali sono le sfide.

Quali sono le sfide?

Ecco l’elenco delle sfide ufficiali già disponibili:

Diventa uno Spettro

Mangia una caramella

Viaggia per 100 metri su una Scopa da strega

Ecco invece l’elenco delle sfide scoperte dal noto dataminer FireMonkey:

Infliggi danni con un Veicolo posseduto

Rileva giocatori mentre sei in forma di Spettro

Elimina Mida Spettrale

Elimina Spettri sotto forma di Giocatore

Visita diverse baracche delle streghe

Consuma del loot leggendario mentre sei in forma di Spettro

Ecco invece come completare le sfide.

Dove trovare e mangiare caramelle in Fortnite

Una delle prime sfide ci chiede di trovare e mangiare 25 pezzi di caramelle. Fortunatamente, sono abbastanza facili da trovare in Fortnite L’incubo 2020. Basta infatti raggiungere una casa e, alla porta di ingresso, trovare due secchielli di caramelle: distruggendoli si ricevono vari pezzi di caramelle.

Come diventare uno Spettro in Fortnite

Si tratta della sfida più semplice: tutto quello che dovete fare è semplicemente farvi eliminare durante un match. In tal modo, ritornerete in game non più come Giocatore, ma come Spettro e potrete iniziare a “tormentare” chi è ancora vivo.

Dove trovare una Scopa della strega e viaggiare 100 metri

All’interno della mappa di Fortnite L’incubo 2020 ci sono tre Scope della strega, posizionate presso tre diverse baracche delle streghe. Si trovano a nord di Lago Languido, a nord di Borgo Bislacco e a ovest di Sabbia Sudate. Le potete trovare facilmente, ma ecco un video che vi indicherà in modo preciso dove trovarle.

Dove visitare le Baracche delle streghe

Oltre alla scopa della strega, però, è vostro interesse trovare anche le baracche: ecco in video le posizioni delle baracche necessarie per completare anche questa sfida di Fortnite L’Incubo 2020.

Come rilevare un nemico mentre sei in forma di Spettro

Mentre si è sotto forma di Spettro, in Fortnite L’incubo 2020, è possibile utilizzare varie abilità: quella che è necessaria per questa sfida è legata al tasto L1 (PS4)/LB (Xbox One): questa permette infatti di analizzare l’area nelle immediate vicinanze per trovare i nemici.

Elimina nemici mentre sei uno Spettro

Inoltre, per eliminare nemici mentre siete in forma di Spettro, potete usare le seguenti abilità:

Slash: si tratta di un attacco melee con combo

Dash: permette di passare attraverso gli ostacoli

Urlo: permette di rilevare e segnalare i giocatori in vita entro un certo range

Shadow Jump: un alto salto in aria con una leggera sospensione

Come eliminare Mida Spettrale

Mida ha ripreso possesso di quella che un tempo era l’Agenzia, che si trova al centro della mappa. Quello che dovete fare è entrare nell’edificio e raggiungere il piano più basso.

Mida ha molta vita, quindi sfruttate l’ambiente per ripararvi dai suoi attacchi. Usando armi potenti, però, non dovreste avere troppe difficoltà. Sconfiggerlo vi permette di ottenere anche il Drum Gun di Mida Spettrale.

Come detto, molte sfide non sono ancora disponibili all’interno del gioco ma saranno aggiunte nel corso dei giorni (ogni tre, precisamente). Ovviamente, parliamo sempre di leak dei dataminer, quindi è possibile che Epic Games decida di cambiarle prima dell’inserimento ufficiale.

Diteci, cosa ne pensate di queste sfide?