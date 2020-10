Fortnite: le novità ufficiali dell’evento di Halloween

Nonostante un po’ di alti e bassi nell’ultimo periodo, Fortnite continua ad essere uno dei titoli di punta di questa generazione. Nel giro di pochi anni è riuscito a crearsi una community a dir poco variegata, con molti streamer della piattaforma viola che ancora oggi continuano a proporre live a tema con migliaia e migliaia di persone a seguirle. Mancano ormai pochissimi giorni all’evento più pauroso dell’anno, ovviamente stiamo parlando di Halloween.

È diventata ormai una tradizione infilare all’interno di qualsiasi videogioco eventi e sfide “paurose” durante il periodo di fine ottobre, cosa che ha sempre fatto piacere a tutti gli appassionati. Ovviamente Fortnite non è da meno ed ha pronte diverse sfide in arrivo a partire da oggi stesso fino al 3 novembre. L’evento in questione si chiama Fortnite: l’incubo, la vendetta di Mida, il boss della prima stagione del Capitolo 2.

“Dopo avere subito un’eliminazione nelle modalità giocatore singolo, a coppie o a squadre, scendi nuovamente in battaglia come ombra per puntare alla Vittoria Spettrale. Unisciti ad altre ombre per sconfiggere i sopravvissuti utilizzando le tue abilità ultraterrene. Puoi provare per esempio a possedere un veicolo…” Questo è l’incipit della storia, quindi il temibile Mida è tornato dal regno dei morti per vendicarsi. Come ogni evento che si rispetto, anche questo comprenderà diverse armi nuove di zecca a tema come il Lanciarazzi a zucche, la Balestra del Cacciatore di fiere. È possibile addirittura cavalcare una scopa come una vera strega (o stregone che sia). Completa nuove sfide durante Fortnite: l’incubo per sbloccare ricompense speciali, inclusa la copertura Ombra di Mida, il piccone Zucca spaccatutto, il dorso decorativo Bobo e molto altro ancora.

Ultimo, ma non per importanza, Epic Games ha deciso di organizzare un evento con un importante special guest il quale animerà il Party Reale, stiamo parlando del quattro volte vincitore del Latin GRAMMY J Balvin che vi farà saltare letteralmente con un concerto da paura. La festa comincerà alle ore 02:00 del primo novembre (ora italiana). Oltre a tutto questo, anche il nuovo aggiornamento 14.40 è ora disponibile. Insomma, Fortnite ha ancora diversi assi nella manica da poter giocare per far divertire tutta la sua corposa community.