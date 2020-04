Fortnite, Sfide Settimana 8: dove rinfocolare un falò, consumare una mela raccolta e consumare un fungo raccolto

Sono finalmente disponibili tutte le sfide della Settimana 8 di Fortnite. Dopo aver visto la soluzione delle precedenti, possiamo scoprire dove rinfocolare un falò, consumare una mela raccolta e consumare un fungo raccolto. C’è ovviamente un modo specifico per completare questa missione: ecco quindi a voi una mini guida che vi aiuterà a trovare il luogo adatto.

Precisamente, all’interno di Fortnite, ci sono due location dove poter rinfocolare un falò, consumare una mela raccolta e consumare un fungo raccolto. Il nostro consiglio è di affrontare questa sfida in modalità Team Rumble così da aver attorno a voi meno minacce e poter completare la missione prima di essere eliminati. Il primo luogo è a nord di Fattoria Frenetica: potete vedere l’immagine qui sotto. In giallo trovate il falò, in rosso la mela e il blu il fungo.

L’immagine indica anche il secondo luogo utile per completare la sfida rinfocolare un falò, consumare una mela raccolta e consumare un fungo raccolto. Dovete recarvi alla Foresta Frignante e cercare sia all’interno che leggermente a est. Trovare la mela non è semplicissimo in questo caso, quindi vi consigliamo il primo luogo.

Per poter rinfocolare un falò dovete possedere 30 unità di legno e interagire con il falò. Vi ricordiamo inoltre che per poter consumare un oggetto di cura, come la mela, dovete aver subito un danno: per farlo, vi basta creare delle rampe di scale e cadere dall’alto; dopodiché potrete consumare l’oggetto.

Fatte tutte e tre le azioni indicate dalla Sfida, l’avrete completata con successo. Grazie a queste indicazioni, sarete di certo in grado farcela in una sola partita. Diteci, cosa ne pensate delle sfide di Fortnite?