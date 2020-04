Fortnite Capitolo 2: l’elenco delle Sfide della Settimana 8 svelato da un leak

Nelle ultime ore, grazie ai soliti dataminer, siamo venuti a conoscenza di alcune novità in arrivo sul battle royale di Epic Games. Ci riferiamo ovviamente alle Sfide della Settimana 8 di Fortnite Battaglia Reale che saranno disponibili a partire da giovedì 9 aprile. Completando tutte queste nuove missioni sarà possibile completare finalmente il set “Avventure di Skye” ottenendo così svariate ricompense.

Quest’ultime riguardano di preciso uno speciale outfit per la skin Skye, la ragazza presente nel Battle Pass della Stagione 2. La skin potrà essere scelta in base alle vostre preferenze, infatti sarà presente una divisa degli Spettri e una divisa delle Ombre. Sotto l’immagine che ritrae la skin della ragazza troverete l’elenco delle sfide in questione.

Fortnite, Sfide della Settimana 8:

Dai nuova vita ad un falò

Atterra sullo Squalo e visita l’Agenzia in una sola partita

Rimbalza sui paracadute in varie partite

Cerca forzieri in luoghi storici

Elimina gli avversari con la mitraglietta (entro 15 metri)

Vola con l’elicottero Choppa sotto i punti viola, blu e rossi

Metti a segno un colpo alla testa con la pistola

Trova la spada di Skye

Vi ricordiamo inoltre che l’elenco potrebbe non essere completo dato che non è stato pubblicato ufficialmente da Epic Games. Al momento quindi restiamo in attesa di ulteriori novità che appena saranno rivelate non tarderemo a presentarvi in un’apposita news. Inoltre, vi segnaliamo che attualmente i server di Fortnite sono offline in vista dell’arrivo del nuovo aggiornamento della settimana che sarà disponibile a partire dalla giornata odierna.

Se siete in cerca dell’outfit di Skye vi lasciamo un link a una guida relativa ad una missione già presente e utile per ottenere la speciale ricompensa. Infine, vi invitiamo a continuare a seguire le nostre pagine per le prossime notizie inerenti a Fortnite Stagione 2.