Fortnite: sfide della Settimana 9 Stagione 9 svelate da un leak

Fortnite inizia una nuova settimana ma già ora sono state svelate le sfide della Settimana 9 Stagione 9 del battle royale di Epic Games.

Giusto il team di iniziare la nuova settimana e già abbiamo scoperto le nuove sfide di Fortnite, il battle royale di Epic Games. I dataminer hanno infatti sbirciato come loro solito nelle linee di codice del gioco e hanno svelato la nuove missioni per la Settimana 9 Stagione 9. Ovviamente, come sempre, potrebbero esserci dei cambiamenti, ma in linea di massima le sfide saranno le seguenti.

Usa lo Sguazzo Trangugio o il barile in partite diverse (0/3) (5 Stelle della Battaglia)

Visita un pannello solare nella neve, nel deserto e nella giungla (0/1) (5 Stelle della Battaglia)

Fase 1 di 5: Eliminazioni con armi comuni (0/1) (2 Stelle della Battaglia)

Infliggi danni da colpo alla testa (0/500) (5 Stelle della Battaglia)

Cerca forzieri a Laguna Languida o Borgallegro (0/7) (5 Stelle della Battaglia)

Elimina gli avversari in diversi luoghi indicati (0/5) (10 Stelle della Battaglia)

Infliggi danni agli avversari entro 10 secondi dopo essere atterrato da un condotto vulcanico (0/200) (10 Stelle della Battaglia)

Siamo sempre più vicini alla conclusione della stagione 9: infatti, la Settimana 10 sarà l’ultima. Le sfide che vi abbiamo appena riportato dovrebbero essere rilasciata il 4 luglio, ovvero il giorno dell’uscita di Stranger Things; la serie TV Netflix sarà al centro di un evento crossover di cui ancora non si conoscono i dettagli.

Ovviamente, le sfide si dividono in due categorie: gratuite, per tutti i giocatori, e a pagamento, ovvero limitate ai possessori del Pass Battaglia. Diteci, cosa ne pensate di queste missioni della Settimana 9 Stagione 9? Vi sembrano complesse, oppure credete di superarle senza problemi?