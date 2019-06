Fortnite: l’evento Stranger Things proporrà il Demogorgone?

Fortnite pare pronto ad accogliere un evento a tema Stranger Things nel quale farà la sua comparsa anche il Demogorgone: ecco i dettagli.

Il battle royale di Epic Games, Fortnite, ha costruito parte della propria fortuna grazie alle collaborazioni con altri marchi. Sopratutto durante questa Stagione 9, Fortnite pare particolarmente dedito agli eventi cross-over e, fin dall’inizio, si è chiacchierato di un possibile arrivo di Stranger Things all’interno del gioco di Epic. Il primo grande indizio è stata la gelateria comparsa all’interno di Mega Mall: si tratta dello stesso luogo che è possibile vedere nei trailer della terza stagione della serie di Netflix, nel quale lavora Steve. Inoltre, durante il panel dell’E3 2019 del colosso dello streaming, è stato praticamente confermato l’arrivo di qualche novità all’interno di Fortnite a base Stranger Things.

Ora, compare un nuovo indizio per questa collaborazione. Un dataminer ha infatti notato, nelle linee di codice introdotte con l’ultimo aggiornamento, dei riferimenti a una skin ispirata al Demogorgone, la creatura del Sottosopra che prende il nome dal Signore dei Demoni di Dungeons & Dragons.

Per ora non ci sono altri indizi a riguardo e sopratutto non è chiaro quando avverrà l’evento Stanger Things. La serie TV sarà disponibile su Netflix a partire dal 4 luglio: è probabile che la collaborazione abbia luogo attorno a tale data, se non il 4 luglio stesso, essendo un giovedì (giorno tipico per l’introduzione di novità in Fortnite).

Per ora non ci resta che attendere e vedere cosa abbia in serbo per noi Epic Games. Diteci, che tipo di Modalità a Tempo vorreste vedere per quanto riguarda Stranger Things? Vi interessa, oppure la serie TV Netflix non vi ha mai colpito in modo particolare?