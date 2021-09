Fortnite si dà al lusso: potete permettervi i costosissimi capi d’abbigliamento?

È da poco stato reso noto che Fortnite e Balenciaga hanno intrapreso una collaborazione. Per chi non fosse ferrato nell’argomento moda, quest’ultima è il nome di una casa di moda statunitense molto famosa, e vederla cooperare in un videogioco così importante quale è Fortnite non può che far piacere, soprattutto considerando il fatto che non si tratta di un negozio qualsiasi.

Nel caso ve lo steste chiedendo, la collaborazione non si ferma soltanto alle nuove skin e oggetti targati Balenciaga aggiunti nel gioco di recente. Sul sito del negozio online dell’azienda, infatti, sono comparsi numerosi capi di moda a tema Fortnite, realizzati con lo stile caratteristico della casa di moda. Si può trovare pressoché qualsiasi cosa: felpe, magliette, giacche e berretti sono finalmente disponibili per l’acquisto per tutti i fan più accaniti di Fortnite o di Balenciaga o, perché no, di entrambi i marchi.

Ciò che stupisce di questa notizia sono i prezzi esorbitanti che sono stati assegnati ai capi d’abbigliamento, che nessuno si sarebbe aspettato. Il costo più basso tra questi nuovi pezzi se lo aggiudicano i vari berretti di diverse colorazioni, prezzati ben 295 euro. Per quanto riguarda le varie magliette e felpe, partono da una base di 365 euro, fino ad arrivare alla cifra di 895 euro. Ma le vincitrici sono indubbiamente le giacche, che per poco non raggiungono quasi le quattro cifre: potete ottenerne una al prezzo di 990 euro.

C’è da dire, però, che lo stupore è soltanto legato al fatto che non si è abituati a vedere dei vestiti a tema videoludico raggiungere cifre di questo genere. Considerando, però, la collaborazione con un marchio di cotanto spessore, non c’è affatto da meravigliarsi dei prezzi, che sono perfettamente nella norma nel mondo della moda.