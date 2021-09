Fortnite: ora ha Skin e oggetti estetici di alta moda

Siamo ormai abituati a vedere di tutto e di più all’interno di Fortnite; da collaborazioni con i supereroi più amati fino a veri e propri concerti digitali con artisti musicali del momento all’interno del titolo Epic Games non ci si annoia proprio mai.

La novità già presente in Fortnite, però, è a dir poco inaspettata, dato che il noto battle royale ha da poco stretto una fitta collaborazione con il marchio di moda parigino Balenciaga. Il tuto si traduce in nuove Skin e oggetti estetici firmati davvero unici.

Sono già presenti in gioco diversi nuovi Costumi Decorativi tutti con stili diversi e particolari, ma il marchio di Balenciaga appare anche sui nuovi Dorsi Decorativi, Picconi, Deltaplani, Coperture ed Emote.

Oltre a ciò in Fortnite apre anche il Centro in Evidenza Strani Tempi, un negozio virtuale Balenciaga che segue in tutto e per tutto quelli reali, ma in una città strana e inaspettata.