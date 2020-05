Fortnite: la Skin di Ninja nuovamente disponibile per un periodo limitato

A inizio anno, Epic Games ha deciso di aggiungere in Fortnite una serie di Skin dedicate ai più importanti streamer e creatori di contenuti che hanno contribuito a rendere popolare il titolo battle royale. Della collezione chiamata Icon Series, l’apripista è stata proprio la Skin dedicata a Ninja. Ora, a distanza di diversi mesi, questa particolarissima Skin è nuovamente disponibile all’interno del negozio del gioco per un periodo limitato.

l’interno pacchetto Ninja è quindi di nuovo acquistabile al prezzo di 2.000 V-Buck, l’equivalente di una ventina di Euro. Tra gli oggetti che si possono trovare all’interno di questo pacchetto speciale troviamo solamente dei contenuti estetici tra i quali: la Skin di Ninja in ben quattro varianti, un dorso, l’emote Pon Pon e il Piccone Doppia Katana.

