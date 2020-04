Fortnite: in arrivo la skin di Travis Scott e tanti altri cosmetici, secondo un leak

Ora che l’aggiornamento 12.41 di Fortnite è finalmente disponibile, i dataminer si sono messi da subito al lavoro per estrapolare informazioni dal codice dell’update, scoprendo la presenza di nuovi oggetti cosmetici che arriveranno presto nel mondo di gioco. Più precisamente si tratta di skin a tema del concerto live dell’artista statunitense Travis Scott, il quale si terrà poco a nord della località Sabbie Sudate presente sulla mappa di Fortnite.

Nelle ultime ore, Epic Games ha confermato che l’evento in-game prenderà il nome di Astronomical e sarà diretto dallo stesso rapper americano. Questo evento, come di consueto per Fortnite, porterà insieme a se molte novità di gioco come alcune sfide dedicate oltre a nuovi contenuti acquistabili nel negozio oggetti.

Questo almeno secondo quanto riportato da un leak del celebre dataminer Lucas7Yoshi, il quale ha rivelato che presto saranno disponibili alcune inedite skin. Una di queste sarà dedicata allo stesso cantante Trevis Scott, mentre l’altra porterà nel mondo di Fortnite la skin Astro Jack. Da evidenziare, inoltre, la presenza di altri particolari cosmetici: fra questi la skin Rue, un personaggio dall’aspetto di agente segreto, e un’altra variante della famosa skin Power Chord con tanto di chitarra di accompagnamento.

Sempre con l’arrivo dell’evento Astronomical, dovrebbero arrivare tantissime nuove emote. Sarebbero pronti a sbarcare anche due nuovi spray, tre schermate di caricamento, uno speciale zainetto per portare le armi, un piccone speciale e tante altre novità sempre inerenti all’evento Astronomical. La maggior parte di questi cosmetici potranno essere acquistati nel negozio oggetti, mentre tanti altri saranno ottenibili come premi al completamento delle nuove sfide e dalla partecipazione all’evento live.

Vi ricordiamo che nulla di quanto riportato in questa news è stato confermato ufficialmente da Epic Games, ma c’è da dire che i dataminer per quanto riguarda Fortnite sono ormai considerati da tutti come una fonte abbastanza affidabile.