Fortnite: sfide di Travis Scott e Astronomical svelate da un leak

Come già sapete, questa settimana andrà in onda il nuovo concerto di Travis Scott, noto artista statunitense. I dataminer di Fortnite avevano svelato informazioni già da mesi e, negli ultimi giorni, è stato scoperto che è in costruzione uno stage a nord di Sabbie Sudate. Da poco, Epic Games ha confermato l’evento con data e ora, noto come Astronomical, il quale permetterà di ottenere varie ricompense. Inoltre, pare proprio che ci saranno anche delle sfide dedicate, almeno stando a quanto scoperto ancora una volta dai dataminer.

Ecco le sfide di Travis Scott scoperte nei codici di gioco di Fortnite:

Balla per dieci secondi sulla pista da ballo dello Yatck o presso Apres Ski

Salta sopra le teste Astro giganti

Visita il palco a nord di Sabbie Sudate

Per quanto riguarda le ricompense legate a queste sfide di Travis Scott, Epic ha già confermato che i giocatori di Fortnite potranno ottenere vari oggetti, tra emote, banner, spray e schermate di caricamento. Si tratta, come potete vedere, di sfide molto semplici e veloci che non richiederanno più di qualche minuto per essere completate. Non è una sorpresa, visto che sono solo di una scusa per regalare ai giocatori qualche oggetto per il battle royale.

Ovviamente nulla di tutto questo può ritenersi ufficiale o confermato, ma i dataminer di Fortnite sono ormai una certezza, quindi possiamo stare tranquilli che quanto scoperto sia vero: a meno di cambiamenti dell’ultimo minuto, quindi, quelle qui sopra riportate sono le sfide di Travis Scott per l’evento Astronimical che andrà in onda fra pochi giorni. Diteci, cosa ne pensate di quanto emerso fino ad ora? Riuscirete a partecipare, oppure non vi interessa il concerto?