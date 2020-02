Fortnite Stagione 2 Capitolo 2: l’oro sarà il tema principale secondo i teaser

Sono passate pochissime ore da quanto Epic Games ha iniziato a lanciare i primi teaser riguardanti la seconda stagione di Fortnite. Mancano relativamente pochi giorni al debutto della Season 2 e sicuramente nelle prossime ore la casa di sviluppo del titolo rilascerà altre informazioni utili. Non sappiamo ancora se la Season 2 sarà accompagnata da qualche folle particolarità (come visto spesso nelle stagioni precedenti), ma secondo a diversi dataminer questa seconda stagione avrà come peculiarità l’oro.

Sia i vari avatar del gioco che le immagini di c0pertina di Fortnite sono state “ritoccate” con questo particolare colore, spingendo a pensare che l’oro in qualche modo sarà il fulcro di questa Season 2. Anche il tanto noto Season Pass sembra presentare qualche skin a tema che utilizza proprio la tonalità oro come colore predominante. Ovviamente per il momento si tratta soltanto di supposizioni basate su pochissimi indizi. Tuttavia va precisato che anche in passato queste “piccolezze” sono andate a determinare certe caratteristiche delle varie stagioni di Fortnite.

THE FORTNITE TWITTER PROFILE JUST GOT UPDATED! This is Teaser 1 for Season 2! pic.twitter.com/sPQlZg6zfP — ShiinaBR – Fortnite Leaks (@ShiinaBR) February 16, 2020

Sulla pagina ufficiale Twitter del gioco è già presente il primo teaser della Season 2 che va a mostrare le 2 nuove “skin”. La seconda stagione di Fortnite è prevista ad arrivare durante l’attuale settimana, più precisamente durante il prossimo Giovedì 20 Febbraio! Oltre le solite skin probabilmente la seconda stagione del titolo Epic porterà con se anche qualche modifica o modalità specifica.

Ovviamente ci tocca aspettare qualche giorno in più per vedere effettivamente cosa ci riserverà questa prossima stagione di Fortnite. Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito. Vi ricordiamo che Fortnite è attualmente disponibile in maniera gratuita per PS4, Xbox One, PC, Nintendo Switch e Mobile!